Дэвид Линч снимает для Netflix новый проект - что он нем известно

Дэвид Линч / кадр из Твин Пикс (2017)

Дэвид Линч снимает для Netflix фильм или сериал Wisteria (Глициния), что отсылает к одному из видов растений, встречающихся по всему миру, и не имеющих пока что особого значения. О начале работы пишет издание Production Weekly.

Пока что других официальных фактов оно не дает, зато сайт Indi Wire отметил, что уже известны другие коллеги Линча, которые будут снимать Глицинию.

Сабрина С. Сазерленд выступает в качестве продюсера Глицинии, а сниматься проект будет в Calvert Studios в Лос-Анджелесе.

Дата начала съемок - май 2021. Других подробностей пока что не появилось, однако еще летом 2020 года Линч намекнул, что будет работать над одним интересным проектом паралельно с карантином.

Как ранее сообщал Главред фильм Убийцы лунного цветка Дэвида Линча оплатит Apple.