УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Кино и сериалы

Дэвид Линч снимает для Netflix новый проект - что он нем известно

30 ноября 2020, 16:28

Знаменитый режиссер Дэвид Линч начал сотрудничество с киносервисом Netflix, для которого снимает пока что неназванный проект.

Дэвид Линч
Дэвид Линч / кадр из Твин Пикс (2017)

Дэвид Линч снимает для Netflix фильм или сериал Wisteria (Глициния), что отсылает к одному из видов растений, встречающихся по всему миру, и не имеющих пока что особого значения. О начале работы пишет издание Production Weekly.

Пока что других официальных фактов оно не дает, зато сайт Indi Wire отметил, что уже известны другие коллеги Линча, которые будут снимать Глицинию.

Сабрина С. Сазерленд выступает в качестве продюсера Глицинии, а сниматься проект будет в Calvert Studios в Лос-Анджелесе.

Дата начала съемок - май 2021. Других подробностей пока что не появилось, однако еще летом 2020 года Линч намекнул, что будет работать над одним интересным проектом паралельно с карантином.

Как ранее сообщал Главред фильм Убийцы лунного цветка Дэвида Линча оплатит Apple.

Дэвид Линч сериалы Netflix новости шоу бизнеса Netflix
Сейчас вы просматриваете новость «Дэвид Линч снимает для Netflix новый проект - что он нем известно». Другие новинки кино, лучшие сериалы и последние новости в мире кинематографа доступны в разделе «Кино и сериалы». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Секс, інста і ЗНО вышел онлайн - как смотреть сериалСекс, інста і ЗНО вышел онлайн - как смотреть сериал Доктор Кто 13 сезон - вышел трейлер новогоднего эпизодаДоктор Кто 13 сезон - вышел трейлер новогоднего эпизода Дэвид Линч снимает для Netflix новый проект - что он нем известноДэвид Линч снимает для Netflix новый проект - что он нем известно
Следующий материал

Последние новости

17:09
НАТО увеличивает присутствие в Черноморском регионе из-за РФ
17:07
В сервисе PS Store стартовала новогодняя распродажа со скидками до 85%
17:04
Гороскоп на 1 декабря для всех: крутые достижения и приятное удивление Видео
17:02
​В Украине вводят жесткий локдаун: названы даты Видео
16:50
Новые запреты и ограничения: в Слуге народа рассказали, к чему готовиться из-за локдауна Видео
Реклама
16:47
Стало известно, когда американцы получат первые вакцины от COVID-19 Видео
16:34
Как включить комментарии в Телеграм-канале: простая инструкция
16:28
Дэвид Линч снимает для Netflix новый проект - что он нем известно
16:19
Оригинальные и вкусные горячие бутерброды Шахматная доска, рецепт Видео
16:09
Украинцев заставят платить больше: какие тарифы взлетят в 2021 году Видео
16:03
В Службе здоровья рассказали, хватит ли денег в бюджете-2021 на борьбу с COVID-19
15:49
Военный эксперт раскрыл, каким странам грозит "война" с Байденом Видео
15:45
Ксения Мишина кардинально сменила имидж - стала известна причина
15:37
Локдаун, кому повысят пенсии, как вырастут тарифы: что изменится с 1 декабря Видео
15:26
Обалденные сочные тефтели с рисом – рецепт Видео
15:24
Безумно красивые брюки из 30-х вернулись в моду на зиму 2021: фото Фото Видео
15:19
Добить режим Лукашенко: в Беларуси рассказали, чего ждут от Украины Видео
15:12
Садовой отказался вводить локдаун на праздники во Львове Видео
15:08
Санду категорически высказалась о карабахском сценарии для Приднестровья Видео
14:52
Activision намекнула на скорый анонс новой игры в легендарной серии Крэш Бандикут
Реклама
14:44
Бьет COVID-19 наповал: в США сделали громкое заявление о новой вакцине Видео
14:37
Метастазы в кости: симптомы, типы и лечение Видео
14:36
Юлия Санина объявила судьбу кубка, который ей пыталась отдать Санта Димопулос Видео
14:29
Назван единственный способ завершения войны за Нагорный Карабах Видео
14:25
Иран раскрыл неожиданные подробности убийства руководителя ядерной программы Видео
14:11
Эксперт сказал, какие "плюшки" Украине светят при Байдене Видео
13:53
Доктор Кто 13 сезон - вышел трейлер новогоднего эпизода Видео
13:49
"Без резких движений": у Путина прокомментировали заявление Санду по Приднестровью Видео
13:45
Тренды в еде 2021: новые суперфуды и привычки Видео
13:44
В Сети сообщили о самоубийстве охранника Путина прямо в Кремле
13:42
Полный локдаун и остановка транспорта: в Слуге народа дали неожиданный прогноз Видео
13:20
Фобия: типы, симптомы и лечение Видео
13:13
Байден определился с пресс-секретарем Белого дома Видео
13:12
Валерия без лифчика похвалилась фигурой на пикантном фото
13:01
Одному знаку Зодиака в декабре светит несказанный фарт – астролог
12:57
В Ереване назвали условие вывода войск РФ и признания независимости Карабаха Видео
12:53
Как получить 5 месяцев бесплатной подписки на Apple Music: простой способ
12:50
Самый модный и таинственный маникюр марсала на зиму 2021 - фото Фото Видео
12:39
Украина может решить вопрос Приднестровья – военный эксперт Видео
12:35
Определено самое главное слово года Видео
Реклама
12:29
20 тысяч новых больных в сутки: появился пугающий прогноз эпидемии COVID-19 в Украине Видео
12:16
Инфекционист ответил, помогают ли витамины телу сражаться с коронавирусом Видео
12:13
Юлия Санина и Дмитрий Жук сделали заявление о финале Танців з зірками Видео
12:07
Названы самые популярные версии Windows 10
12:01
Санду потребовала от российских военных "убраться" из Приднестровья Видео
12:00
Гороскоп на полнолуние и затмение 30 ноября 2020: кому сулят утреннюю удачу Видео
11:58
"Грядет катастрофа": волонтер предупредила о коллапсе в больницах Одесской области Видео
11:42
"Будем деградировать и деградировать": Комаровский обругал украинские ток-шоу Видео
11:31
Ядерное оружие в Крыму неизбежно – военный эксперт Видео
11:20
В Раде назвали новую цифру числа инфицированных для введения локдауна Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять