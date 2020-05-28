Убийцы лунного цветка - Apple и Param ount оплатят новый фильм Скорсезе

Мартин Скорсезе снимает Убийцы лунного цветка с Apple / REUTERS

Предстоящий фильм Мартина Скорсезе Убийцы лунного цветка оплатит Apple, а в погоню за Оскар снова кинутся Леонардо Ди Каприо И Роберт Де Ниро.

Финансовым партнером Paramount на съемках фильма Убийцы лунного цветка после продолжительных переговоров выступит Apple, пишет Deadline со ссылкой на свои источники.

Издание пишет, что договор еще не подписан, но церемония запланирована на ближайшие пару дней.

По условиям соглашения Paramount еще и организует показ фильма в кино, а Apple не только оплатит съемки, но и примет участие в принятии творческих решений и запустит фильм на Apple TV.

Картина выйдет и в Apple TV+, но в приоритете по мнению Скорсезе будет показ в кинотеатрах.

Напомним, изначально Скорсезе предлагал сделку Universal, но потом окончательный договор был принят с Paramaunt.