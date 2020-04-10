Мартин Скорсезе и Netflix снимут Убийцы лунного цветка

Мартин Скорсезе / REUTERS

Мартин Скорсезе намерен снять новую экранизацию Убийцы лунного цветка для Netflix.

Представители режиссёра обсуждают с компаниями дистрибуцию и возможное продюсирование картины Убийцы лунного цветка с Робертом Де Ниро и Леонардо Ди Каприо в главных ролях, сообщает издание Wall Street Journal.

До сих пор съемками занимался Paramount, однако кинокомпания попросила Скорсезе искать новых партнёров в связи с раздувшимся бюджетом фильма.

По информации источников Wall Street Journal Мартин Скорсезе уже сделал неожиданное предложение Universal и Metro-Goldwyn-Mayer.

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Paramount же согласна на любую сделку, при условии, если она позволит компании участвовать в качестве дополнительного финансиста или дистрибьютора.

Убийцы лунного цвета - сюжет

Сюжет Убийцы лунного цветка на романе Дэвида Гранна, от коротого и взято название фильма. Дэвид Гранн уже получил за свою работу награды в 2017 году. Фильм расскажет о расследовании ФБР загадочных убийств членов племени американских индейцев Оклахомы в начале 20 века.

У Paramount такие же проблемы были с Ирландцем — бюджет фильма во многом вырос из-за дорогостоящего VFX, который использовался для омоложения героев во время флэшбеков. Поэтому права купил Netflix — киносервис смог потратить 173 миллиона долларов.