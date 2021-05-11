Disney с позором уволила актрису, а потом включила ее в номинацию на Эмми

Мандалорец 2 сезон / Entertainment Weekly

Lucasfilm продвигает Джину Карано в качестве номинантки за лучшую женскую роль второго плана за второй сезон Мандалорца, несмотря на увольнение ее ранее из сериала. Мандалорец 2 вышел на Disney+ в октябре 2020 года, и был одним из самых долгожданных сериалов года. Соответственно, он получил щедрый позитивный отклик от зрителей.

Как сообщает Screenrant, вопреки увольнению с подачи главной компании, бывшая студия Лукаса все равно оставила Джину Карано в списках номинантов на Эмми.

Телекомпания Disney избавилась от актрисы Джины Карано, объяснив такой поступок неудовлетворительными публичными высказываниями актрисы. Ее позицию осудили публично и резко.

"Джина Карано больше не числится сотрудником Lucasfilm и не заявлена на будущие проекты. Тем не менее её сообщения в социальных сетях, порочащие людей из-за их культурных и религиозных взглядов, отвратительны и неприемлемы", - жестко написали в Disney.

Несмотря на это, Lucasfilm по-прежнему поддерживает Карано. По мере приближения номинирования на Эмми Disney и его различные подразделения проводят опросы "На ваше рассмотрение" для своих проектов, и скандальная артистка попала в один из них.

Между категорией актеров второго плана (для Моррисона и Джанкарло Эспозито) и длинным списком приглашенных актеров находится заметка, продвигающая Карано на роль второго плана.

Мандалорец номинанты на Эмми 2021 / скриншот Disney

Напомним, что первый сезон Мандалорца выдвигался на 15 номинаций на Эмми, а получил 7 наград.

Как известно, Disney запустили в разработку 3 сезон сериала Мандалорец еще в 2020 году.