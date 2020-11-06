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Disney готовят 3 сезон сериала Мандалорец

6 ноября 2020, 10:55

Disney тайно запустили в разработку 3 сезон сериала Мандалорец, и уже планируют дату начала съемок.

Мандалорец 3 сезон
Мандалорец 3 сезон / Disney

Уровень секретности на Disney можно сравнить с Форт Ноксом, но уже просочилась информация о том, что сериал Мандалорец продлен на 3 сезон, и съемочная команда готовится к началу съемок.

Как сообщает Deadline со ссылкой на источники, Мандалорец 3 начнут снимать до конца 2020 года, либо весной 2021.

Хотя это официально не получило одобрения Disney, но сеть гудит от того, что третий сезон популярного сериала Мандалорец уже несколько месяцев находится в стадии подготовки, и создатель, режиссер и исполнительный продюсер Джон Фавро публично заявил, что надеется начать съемки к концу 2020 года.Читайте такжеМандалорец 2 сезон: дата выхода, сюжет и актеры

Причем некоторые источники указывают, что новый сезон может начаться уже на следующей неделе (или в конце ноября / начале декабря), в то время как другие указывают на весну 2021 года.

Все дело в том, что готовится другой проект по мандалорцам - про Бобу Фетта. Есть слухи о том, что возможно, мини-сериал Боба Фетт , будет снят первым, начиная со следующей недели ноября, а за ним после месячного перерыва последует 3-й сезон Мнадалорца.

Третий сезон Мандалорца недавно был включен в "Production Weekly" под рабочим названием "Буканьер" , что вызвало у фанатов особый интерес к прозвищу. По обыкновению, Lucasfilm и Disney + умалчивают о подробностях нового сезона, в том числе о кастингах.

Мандалорец 3 - актеры и роли

  • Педро Паскаль — Дин Джарин, мандалорец, одинокий стрелок и охотник за головами;
  • Дитя – Малыш Йода;
  • Карл Уэзерс — Гриф Карга, лидер Гильдии охотников за головами;
  • Эмили Суоллоу — Оружейник Мандалорцев;
  • Джина Карано — Кара Дьюн, бывший штурмовик Повстанческого Альянса, нынче наемница;
  • Розарио Доусон - Асока Тано;
  • Минг-На Вен — Феннек Шанд, наемница;
  • Джанкарло Эспозито — Мофф Гидеон, бывший губернатор сектора Галактической Империи;
  • Софи Тэтчер

К сериалу может присоединится Софи Тэтчер, а Кара Дюн, которую играет Джина Карано получит свой спин-офф.

Напомним, еще в апреле 2020 стало известно, что Disney начали готовить 3 сезон сериала Мандалорец.

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