Мандалорец 3 сезон - началась работа над продолжением сериала

Мандалорец 3 сезон / Lucasfilm

С 20 апреля начались съемки 3 сезона Мандалорца. Джон Фавро по заданию руководства уже давно пишет сценарий для 3 сезона, а художники во главе с Дугом Чанком уже третью неделю занимаются производством 3 сезон, пишет Variety со ссылкой на источники в команде создателей.

"Мы только начали подготовку к производству и придумываем дальнейшие приключения для мандалорца в третьем сезоне", - сообщил один из источников.

Другой источник объявил, что с 20 апреля официально запущено производство 3 сезона Мандалорца - всего месяц спустя подтверждения официальных данных по 2 сезоне Мандалорца.

Мандалорец 3 сезон - сюжет

Джон Фавро и другие создатели время от времени дают информацию о новых приключениях Мандо. Читайте такжеМандалорец 2 сезон: дата выхода, сюжет и актерыТак, например, пока что никто не намерен менять главного антагониста сериала - Моффа Гидеона, которого играет Джанкарло Эспозито. Это символический враг Мандалорца, который в прошлом зачищал его планету.

К тому же, загадочный мастер джедай, который в состоянии заниматься обучением малыша Йоды - Асока Тано. По официальной информации Disney и Lucasfilm, представители ее расы живут много дольше людей, и она еще будет вполне в расцвете сил на момент сериала - в свои, приблизительно 120-130 лет.

Мандалорец 3 - актеры и роли

Педро Паскаль — Дин Джарин, мандалорец, одинокий стрелок и охотник за головами;

Дитя – Малыш Йода;

Карл Уэзерс — Гриф Карга, лидер Гильдии охотников за головами;

Эмили Суоллоу — Оружейник Мандалорцев;

Джина Карано — Кара Дьюн, бывший штурмовик Повстанческого Альянса, нынче наемница;

Розарио Доусон - Асока Тано;

Минг-На Вен — Феннек Шанд, наемница;

Джанкарло Эспозито — Мофф Гидеон, бывший губернатор сектора Галактической Империи;

Первый сезон сериала Мандалорец вышел 12 ноября 2019, так что, учитывая прогнозы Фавро, и работу Disney, Мандалорец 2 сезон стоит ожидать в октябре-ноябре 2020 года. Тем более, что по последним данным Disney, сериал не стали переносить из-за коронавируса.