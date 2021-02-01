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Фильм про Джеймса Бонда отправили на пересъемку

1 февраля 2021, 15:30

Из-за переноса фильма Не время умирать, устарели некоторые элементы в сценах, и создатели получили задание переснять эти моменты.

Джеймс Бонд 2021
Джеймс Бонд 2021 / пресс-служба B&H

Фильм Джеймс Бонд частично переснимают из-за переноса премьеры в мире, связанного с карантином из-за коронавируса в мире.

Как сообщает The Sun, в фильме на 2021 год устарела некоторая техника, которую используют в фильме, а это "имиджевая тема" франшизы.

"Подробности о гаджетах и других вещах держатся в секрете, но все и так знают, что Джеймс Бонд пользуется только последними моделями", - сообщает инсайдер издания.

Создателям фильма необходимо переснять часть сцен с обновленными гаджетами ради сохранения контрактов на продакт-плейсмент.

В основном придется переснять традиционную сцену, в которой технический специалист Q выдает Джеймсу Бонду комплект шпионского снаряжения.Читайте такжеМатрица, Дюна, Веном и Джеймс Бонд - назвали самые ожидаемые фильмы 2021

Большинство остальных сцен авторы надеются "модернизировать" при помощи компьютерной графики.

Подробная информация о крупных сделках держится в секрете, но понятно, что компания Nokia, производящая мобильные телефоны, предоставила телефоны, которые будут представлены в фильме, в то время как другие прибыльные сделки включают часы Omega, шампанское Bollinger и обувь Adidas.

Напомним, что Джеймс Бонд: Не время умирать может выйти онлайн раньше времени.

Примечательно, что Джеймс Бонд - был первый отложенный фильм из-за коронавируса, и создатели надеялись, что к ноябрю пандемия успокоится.

Премьеру Джеймса Бонда до этого планировали на дату выхода Форсажа 9 в 2021 году.

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