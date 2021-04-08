Исполнительница главной роли в Ведьмаке покинула сериал

Актриса, которая играла главную роль в сериале Ведьмак: Истоки крови оставила сериал.
Исполнительница роли Айлы в сериале The Witcher: Blood Origin бросила сериал из-за более важного проекта, съемки котрого уже начались.
Как сообщает Deadline, темнокожая актриса Джоди Тернер-Смит, которая недавно получила дополнительную популярность после выхода сериала Летящие сквозь ночь по роману Дж. Мартина, была вынуждена покинуть проект.
"В связи с изменением графика производства сериала Ведьмак: Происхождение крови, к сожалению, Джоди Тернер-Смит больше не сможет продолжать играть роль Айлы", - заявил представитель Netflix.
Актриса не успевала сниматься в сериале из-за конфликта расписаний. Судя по всему, это произошло из-за того, что съёмки шоу начались раньше, чем планировалось. Какая актриса исполнит роль Айлы вместо нее, пока не уточняется.
Ведьмак: истоки крови - актеры и роли
- Лоуренс О'Фуарайн - Фьял;
- Джоди Тернер-Смит - Айла;
- Кирстен ван Хорн;
- Аарон Стюарт Ан;
- Алекс Минеган;
- Таня Лотье;
- Пуджа Гупта;
- Таша Хуо;
- Трой Денджерфильд.
Как ранее сообщал Главред, недавно к касту Происхождения крови присоединился Лоуренс О'Фуарайн, который сыграет эльфийского воина.
Даты премьеры Истоков Крови пока нет, но скорее всего, дебют 2022 года.