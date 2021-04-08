Исполнительница главной роли в Ведьмаке покинула сериал

Ведьмак / кадр из тс Ведьмак Netflix

Исполнительница роли Айлы в сериале The Witcher: Blood Origin бросила сериал из-за более важного проекта, съемки котрого уже начались.

Как сообщает Deadline, темнокожая актриса Джоди Тернер-Смит, которая недавно получила дополнительную популярность после выхода сериала Летящие сквозь ночь по роману Дж. Мартина, была вынуждена покинуть проект.

"В связи с изменением графика производства сериала Ведьмак: Происхождение крови, к сожалению, Джоди Тернер-Смит больше не сможет продолжать играть роль Айлы", - заявил представитель Netflix.

Актриса не успевала сниматься в сериале из-за конфликта расписаний. Судя по всему, это произошло из-за того, что съёмки шоу начались раньше, чем планировалось. Какая актриса исполнит роль Айлы вместо нее, пока не уточняется.

Ведьмак: истоки крови - актеры и роли

Лоуренс О'Фуарайн - Фьял;

Джоди Тернер-Смит - Айла;

Кирстен ван Хорн;

Аарон Стюарт Ан;

Алекс Минеган;

Таня Лотье;

Пуджа Гупта;

Таша Хуо;

Трой Денджерфильд.

Как ранее сообщал Главред, недавно к касту Происхождения крови присоединился Лоуренс О'Фуарайн, который сыграет эльфийского воина.

Даты премьеры Истоков Крови пока нет, но скорее всего, дебют 2022 года.