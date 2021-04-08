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Исполнительница главной роли в Ведьмаке покинула сериал

8 апреля 2021, 10:36

Актриса, которая играла главную роль в сериале Ведьмак: Истоки крови оставила сериал.

Ведьмак
Ведьмак / кадр из тс Ведьмак Netflix

Исполнительница роли Айлы в сериале The Witcher: Blood Origin бросила сериал из-за более важного проекта, съемки котрого уже начались.

Как сообщает Deadline, темнокожая актриса Джоди Тернер-Смит, которая недавно получила дополнительную популярность после выхода сериала Летящие сквозь ночь по роману Дж. Мартина, была вынуждена покинуть проект.

"В связи с изменением графика производства сериала Ведьмак: Происхождение крови, к сожалению, Джоди Тернер-Смит больше не сможет продолжать играть роль Айлы", - заявил представитель Netflix.

Актриса не успевала сниматься в сериале из-за конфликта расписаний. Судя по всему, это произошло из-за того, что съёмки шоу начались раньше, чем планировалось. Какая актриса исполнит роль Айлы вместо нее, пока не уточняется.

Ведьмак: истоки крови - актеры и роли

  • Лоуренс О'Фуарайн - Фьял;
  • Джоди Тернер-Смит - Айла;
  • Кирстен ван Хорн;
  • Аарон Стюарт Ан;
  • Алекс Минеган;
  • Таня Лотье;
  • Пуджа Гупта;
  • Таша Хуо;
  • Трой Денджерфильд.

Как ранее сообщал Главред, недавно к касту Происхождения крови присоединился Лоуренс О'Фуарайн, который сыграет эльфийского воина.

Даты премьеры Истоков Крови пока нет, но скорее всего, дебют 2022 года.

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