Лига Справедливости Зака Снайдера может выйти с рейтингом 18+

Лига Справедливости / Warner Bros

Знаменитый создатель Лиги справедливости, который ушел до выхода фильма, теперь занимается дополнительным монтажем и досъемкой, чтобы показать ту ленту, которой она должна была быть.

Зак Снайдер объявил, что из-за боевых сцен Лига Справедливости 2021 может получить рейтинг R в прокате. Об этом он сказал в интервью Entertainment Weekly.

Он "слил" информацию еще до того, как пришло подтверждение от Американской киноассоциации.

"Вот немного деталей, которых никто не знает. Фильм получается безумным и настолько эпическим, что наверняка он получит рейтинг R. Думаю, ему присвоят R. У нас ещё нет решения MPAA, но это моя интуиция", - говорит он.

Зак Снайдер уточнил, что в фильме будут сцены, где герои матерятся, сцены массового убийства, а со стороны Степпенволфа будут сцены жестокой резни.Читайте такжеВышел интригующий трейлер Лиги Справедливости Зака Снайдера

Зак Снайдер даже настаивает на том, чтобы его дополненную Лигу Справедливости Warner Bros выпустили не только в HBO Max, но и в кинотеатрах. Он, в свою очередь, поддержал решение компании одновременно выпускать фильмы в кинотеатрах и на HBO Max в 2021 году.

"Мне это показалось достаточно смелым шагом, но, может быть, он был продуман не на все 100%. Мне кажется, многие люди по-прежнему паникуют из-за коронавирусной пандемии. Надеюсь, решение Warner Bros. было вызвано именно этим. Эдакая реакция на COVID, а не грандиозная попытка разрушить кинотеатральный опыт. Я считал, мы уже довольно близко подошли к идеальному "окну", когда у вас все еще работают маркетинговые материалы, а зрители не забыли о фильме, и вот он выходит на DVD или стриминге", - считает Зак Снайдер.