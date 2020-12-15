УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Кино и сериалы

Лига Справедливости Зака Снайдера может выйти с рейтингом 18+

15 декабря 2020, 14:15

Режиссер масштабного фильма о супергероях DC Зак Снайдер предупредил, что его полная версия может получить взрослый рейтинг.

Лига Справедливости
Лига Справедливости / Warner Bros

Знаменитый создатель Лиги справедливости, который ушел до выхода фильма, теперь занимается дополнительным монтажем и досъемкой, чтобы показать ту ленту, которой она должна была быть.

Зак Снайдер объявил, что из-за боевых сцен Лига Справедливости 2021 может получить рейтинг R в прокате. Об этом он сказал в интервью Entertainment Weekly.

Он "слил" информацию еще до того, как пришло подтверждение от Американской киноассоциации.

"Вот немного деталей, которых никто не знает. Фильм получается безумным и настолько эпическим, что наверняка он получит рейтинг R. Думаю, ему присвоят R. У нас ещё нет решения MPAA, но это моя интуиция", - говорит он.

Зак Снайдер уточнил, что в фильме будут сцены, где герои матерятся, сцены массового убийства, а со стороны Степпенволфа будут сцены жестокой резни.Читайте такжеВышел интригующий трейлер Лиги Справедливости Зака Снайдера

Зак Снайдер даже настаивает на том, чтобы его дополненную Лигу Справедливости Warner Bros выпустили не только в HBO Max, но и в кинотеатрах. Он, в свою очередь, поддержал решение компании одновременно выпускать фильмы в кинотеатрах и на HBO Max в 2021 году.

"Мне это показалось достаточно смелым шагом, но, может быть, он был продуман не на все 100%. Мне кажется, многие люди по-прежнему паникуют из-за коронавирусной пандемии. Надеюсь, решение Warner Bros. было вызвано именно этим. Эдакая реакция на COVID, а не грандиозная попытка разрушить кинотеатральный опыт. Я считал, мы уже довольно близко подошли к идеальному "окну", когда у вас все еще работают маркетинговые материалы, а зрители не забыли о фильме, и вот он выходит на DVD или стриминге", - считает Зак Снайдер.

  • Напомним, что Warner Bros приняла решение в день премьеры всех 17 фильмов в 2021 году одновременно запустить их на своей стриминговой платформе HBO Max.
  • Это может спровоцировать низкие сборы по фильмам, но пока что руководство Warner Media заплатило компенсацию только актерам и создателям Чудо-женщины. Дени Вильнев и Кристофер Нолан высказались о решении Warner Bros.
  • Авторам фильмов, запланированных на 2022 год позвонили с уведомлением, что их фильмы не включают в стриминг на HBO Max.
новости шоу бизнеса новости кино
Сейчас вы просматриваете новость «Лига Справедливости Зака Снайдера может выйти с рейтингом 18+». Другие новинки кино, лучшие сериалы и последние новости в мире кинематографа доступны в разделе «Кино и сериалы». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Перші Ластівки 2 сезон: что показали в первой серии 14-12-2020Перші Ластівки 2 сезон: что показали в первой серии 14-12-2020 Вслед за Ноланом Дени Вильнев раскритиковал Warner BrosВслед за Ноланом Дени Вильнев раскритиковал Warner Bros Звездный Лорд в Marvel сменил ориентацию - что еще поменяли в персонажеЗвездный Лорд в Marvel сменил ориентацию - что еще поменяли в персонаже Генри Кавилл травмировался на съемках Ведьмака и прекратил работуГенри Кавилл травмировался на съемках Ведьмака и прекратил работу Дом Дракона - назвали актеров спин-оффа Игры престоловДом Дракона - назвали актеров спин-оффа Игры престолов
Следующий материал

Последние новости

14:30
В чем встречать Новый год 2021, чтобы задобрить Быка: фото
14:15
Лига Справедливости Зака Снайдера может выйти с рейтингом 18+
14:14
Стало известно, кто может вернуть себе ЕСВ за 2020 год Видео
13:45
Навальный заявил о возвращении в Россию Видео
13:33
В Киеве открылся новый кинотеатр Miromax: как выглядит, что показывают и чем он особенный
Реклама
13:31
Сестра Кейт Миддлтон снова беременна
13:22
Гороскоп на 16 декабря для всех: блестящий результат и награда после завалов Видео
13:15
В Крыму обратились к Киеву из-за продажи винзавода "Массандра" Видео
12:46
Warner Bros изменили даты выхода Mortal Kombat и "Том и Джерри"
12:41
У Кравчука раскрыли планы по "формуле Штайнмайера" в законе о статусе Донбасса Видео
12:21
"Волчицы уже ждут": украинцы неоднозначно приняли Винника на Голосе страны Видео
11:48
Верховная Рада "воскресила" НАПК Видео
11:32
В Минздраве раскрыли планы по бесплатной вакцинации от COVID-19 Видео
11:28
Особый статус Донбасса: Рада продлила действие закона еще на год
11:10
Кто руководил операцией по отравлению Новичком: Навальный назвал имя
10:51
Коронавирус у детей и взрослых: Комаровский объяснил, в чем разница Видео
10:50
В Киеве снова бунтуют ФОПы, силовики активировались Фото Видео
10:44
Вера Брежнева умилила редким трогательным фото с дочерью
10:25
Стало известно о реакции Трампа на победу Байдена Видео
09:58
Трамп отказался публично признать победу Байдена - СМИ Видео
Реклама
09:41
Путин наконец поздравил Байдена с победой на выборах Видео
09:33
Тяжелый COVID-19: в Минздраве рассказали, кого больше всего атакует коронавирус в Украине Видео
09:31
Эксперты объяснили, почему в Украине фиксируют снижение новых случаев COVID-19 Видео
09:26
Трамп добился своей цели. Последствия увидим уже скоро мнение
09:07
В спецслужбе ФРГ подтвердили точность расследования об отравлении Навального Видео
08:44
Как упоротые техасцы преподнесли Украине хороший урок мнение
08:39
Гороскоп на 15 декабря для всех: узловое событие, мощная подзарядка и крайняя беспощадность Видео
08:20
Коронавирус в Украине установил положительный рекорд Видео
08:11
Ученый назвал главное отличие гриппа от коронавируса Видео
07:41
Эксперт пояснил, какие ловушки Трамп приготовил для Байдена Видео
07:28
Клинтон предложила ликвидировать коллегию выборщиков в США Видео
07:15
"Бесподобно": Анита Луценко снялась полностью обнаженной
07:13
Постковидный синдром - врач рассказала, чем он опасен Видео
07:07
Можно ли заразиться коронавирусом после прививки: иммунолог назвала условие Видео
06:59
Подробный гороскоп на 2021 год для всех: перевороты, триумф и отчаянные шаги Видео
06:51
Почему Украине нужна шляпа на елке мнение
06:35
"Ураганный" рост заболеваемости COVID-19 в Украине: Степанов сделал важное заявление Видео
06:04
Выборы в США: Байден назвал первоочередную задачу на посту президента Видео
05:54
Погода на Новый год: астролог рассказал, ждать ли снега
05:30
"Посмотри на себя в зеркало": Кравчук жестко поставил на место Порошенко Видео
Реклама
05:01
Есть ли смысл делать тест на антиген к COVID-19: эпидемиолог объяснил нюансы
04:29
Филькина грамота для Путина: эксперт объяснил, как Лукашенко объегорит Кремль Видео
04:27
Черный новогодний маникюр 2021 – феерические идеи дизайна ногтей: фото Фото Видео
03:52
Какие продукты вызывают проблемы с тестостероном - ответ экспертов
02:11
Ученые объяснили, какая диета поможет справиться с высоким давлением
02:01
Знаменитая Женщина-кошка показала провокационное фото в трусиках
01:34
С Днем работника суда – картинки, гифки и поздравления своими словами
01:04
Суд в Гааге опубликовал отчет о преступлениях России против Украины​ Видео
00:55
Что дарят на святого Николая: уникальные подарки, которые удивят и обрадуют Видео
00:33
ВОЗ назвала новую опасность коронавируса для всего мира Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять