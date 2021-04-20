Назвали дату выхода сериала Castlevania 4 и анонсировали спин-офф

Castlevania 4 сезон / Netflix

Netflix назвал дату выхода 4 сезона сериала Castlevania, сценарий к которому написал Уоррен Эллис, еще до того, как покинул проект из-за слухов о домогательствах.

Традиционно, все десять серий 4 сезона выйдут одновременно - 13 мая 2021 года.

Раньше представители Netflix не говорили, что четвертый сезон станет последним, но шоу покинул ведущий сценарист - Уоррен Эллис. Он покинул проект летом 2020-го после череды обвинений в домогательствах, но успел закончить работу над заключительным сезоном.

Как сообщают источники Deadline, стриминговый сервис намерен запустить в работу ещё один анимационный сериал в той же вселенной, но с другими персонажами. Подробности о нём пока неизвестны.

Сэм Дитс - режисер сериала Castlevania. Эллис был исполнительным продюсером вместе с Кевином Колде, Фредом Зайбертом и Ади Шанкаром.

Castlevania - это мрачное средневековое фэнтези, главный герой которого - Тревор Бельмонт (Ричард Армитидж), последний выживший член опального клана Бельмонтов, который пытается спасти Восточную Европу от вымирания от руки вампиров и Влада Дракулы Цепеша (Грэм Мактавиш).

С первого сезона Тревор больше не одинок, к нему присоезиняется Сифа и сын Дракулы Алукард. По сюжету 3 сезонов Дракулу удается победить, но его магов захватывают конкуренты, которые собираются покорить мир и превратить в пастбища из людей.

Castlevania 4 сезон - актеры и роли

Ричард Армитидж — Тревор Бельмонт

Джеймс Кэллис — Адриан Алукард Цепеш, дампир

Грэм Мактавиш — Влад Дракула Цепеш

Алехандра Рейносо — Сифа Белнадес

Мэтт Фрюэр — Архиепископ

Эмили Суоллоу — Лиза Цепеш

Адетокумбох М’Кормак — Айзек

Тео Джеймс —Гектор

Джейми Мюррей — Кармилла

Джессика Браун — Ленор

Ясмин Аль Массри — Стрига

Визуальный стиль Castlevania находится под сильным влиянием японского аниме и работ Аями Кодзимы из видеоигры Castlevania: Symphony of the Night.

Как известно, 3 сезон сериала Castlevania вышел 5 марта и набрал высочайшие оценки на IMDB - всего пара серий получила рейтинг 8.1, остальные набрали вплоть до 9,6 баллов.