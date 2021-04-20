Назвали дату выхода сериала Castlevania 4 и анонсировали спин-офф

Сериал Castlevania получил спин-офф еще до выхода финального 4 сезона.
Netflix назвал дату выхода 4 сезона сериала Castlevania, сценарий к которому написал Уоррен Эллис, еще до того, как покинул проект из-за слухов о домогательствах.
Традиционно, все десять серий 4 сезона выйдут одновременно - 13 мая 2021 года.
Раньше представители Netflix не говорили, что четвертый сезон станет последним, но шоу покинул ведущий сценарист - Уоррен Эллис. Он покинул проект летом 2020-го после череды обвинений в домогательствах, но успел закончить работу над заключительным сезоном.
Как сообщают источники Deadline, стриминговый сервис намерен запустить в работу ещё один анимационный сериал в той же вселенной, но с другими персонажами. Подробности о нём пока неизвестны.
Сэм Дитс - режисер сериала Castlevania. Эллис был исполнительным продюсером вместе с Кевином Колде, Фредом Зайбертом и Ади Шанкаром.
Castlevania - это мрачное средневековое фэнтези, главный герой которого - Тревор Бельмонт (Ричард Армитидж), последний выживший член опального клана Бельмонтов, который пытается спасти Восточную Европу от вымирания от руки вампиров и Влада Дракулы Цепеша (Грэм Мактавиш).
С первого сезона Тревор больше не одинок, к нему присоезиняется Сифа и сын Дракулы Алукард. По сюжету 3 сезонов Дракулу удается победить, но его магов захватывают конкуренты, которые собираются покорить мир и превратить в пастбища из людей.
Castlevania 4 сезон - актеры и роли
- Ричард Армитидж — Тревор Бельмонт
- Джеймс Кэллис — Адриан Алукард Цепеш, дампир
- Грэм Мактавиш — Влад Дракула Цепеш
- Алехандра Рейносо — Сифа Белнадес
- Мэтт Фрюэр — Архиепископ
- Эмили Суоллоу — Лиза Цепеш
- Адетокумбох М’Кормак — Айзек
- Тео Джеймс —Гектор
- Джейми Мюррей — Кармилла
- Джессика Браун — Ленор
- Ясмин Аль Массри — Стрига
Визуальный стиль Castlevania находится под сильным влиянием японского аниме и работ Аями Кодзимы из видеоигры Castlevania: Symphony of the Night.
Как известно, 3 сезон сериала Castlevania вышел 5 марта и набрал высочайшие оценки на IMDB - всего пара серий получила рейтинг 8.1, остальные набрали вплоть до 9,6 баллов.