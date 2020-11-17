Paramount снимают сразу две версии Трансформеров

Трансформеры / кадр из фильма

Режиссер Стивен Кэпл-младший занимается одним из проектов paramount и Hasbro по Трансформерам - по информации инсайдеров, он будет экранизировать сценарий Джоби Гарольда.

Пока что Стивен Кэпл ведет переговоры о своем новом месте работы, сообщает The Hollywood Reporter.

Одним из сценарием занимается Джоби Гарольд, который приложил руку к "Армии мертвецов" Зака Снайдера и "Мечу короля Артура" Гая Ричи. Другим - Джеймс Вандербильт ("Зодиак").

Кто будет снимать фильм по его сценарию пока что неизвестно.

Фильм Кэпла назначен на 2022 год 24 июня. Другие подробности фильмов по вселенной Трансформеров не раскрываются, как и то, почему пишутся сразу 2 сценария.