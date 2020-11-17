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Paramount снимают сразу две версии Трансформеров

17 ноября 2020, 13:33

Телестудия Paramount привлекла создателя Крид-2 для съемок одного из фильмов по вселенной Трансформеры.

Трансформеры
Трансформеры / кадр из фильма

Режиссер Стивен Кэпл-младший занимается одним из проектов paramount и Hasbro по Трансформерам - по информации инсайдеров, он будет экранизировать сценарий Джоби Гарольда.

Пока что Стивен Кэпл ведет переговоры о своем новом месте работы, сообщает The Hollywood Reporter.

Одним из сценарием занимается Джоби Гарольд, который приложил руку к "Армии мертвецов" Зака Снайдера и "Мечу короля Артура" Гая Ричи. Другим - Джеймс Вандербильт ("Зодиак").

Кто будет снимать фильм по его сценарию пока что неизвестно.

Фильм Кэпла назначен на 2022 год 24 июня. Другие подробности фильмов по вселенной Трансформеров не раскрываются, как и то, почему пишутся сразу 2 сценария.

  • Напомним, что Netflix занялись перезапуском мультфильмов Трансформеры, и выпускают трилогию "Трансформеры: Война за Кибертрон".
  • Летом 2020 уже вышла первая часть "Осада", в которой рассказали, как Оптимус и его боты сбежали с Кибертрона в погоне за Всеискрой.
  • Второй сезон называется "Восход Земли", и он пока что не получил дату выхода, хотя уже появился первый официальный трейлер. Премьера должна состояться езе а 2020 году - то есть в ноябре или декабре.
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