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Трансформеры Осада - дата выхода и первый трейлер сериала

Телесервис Netflix показал первый трейлер и назвал дату выхода нового мультсериала Трансформеры Осада - первой части Войны за Кибертрон.

7 июля 2020, 15:25
Трансформеры Осада
Трансформеры Осада - дата выхода / Netflix

Начала выходить долгожданная трилогия Трансформеры: Война за Кибертрон (War for Cybertron). Первая часть Трансформеры Осада выйдет первой - в ней происходит финал битвы на Кибетроне за Олдспарк.

В битве будут участвовать две армии - под руководством Оптимуса Прайма и Мегатрона.

Сериал расскажет об очередном витке конфликта автоботов и десептиконов, ее действие - последние часы сражения на Кибертроне.

"Это последние часы разрушительной гражданской войны между автоботами и десептиконами. Посмотрите на никогда не рассказанные истории автоботов против десептиконов, когда Оптимус Прайм и Мегатрон ведут своих товарищей на борьбу за свое будущее. Эта война заканчивается сейчас", - говорится в синопсисе.Читайте такжеСтаргерл продлили на 2 сезон на другом канале

Трансформеры война за Кибертрон - актеры озвучки

  • Эдвард Боско - Ультра Магнус и Саундвейв
  • Брук Чалмерс - Импактор
  • Джейк Фуши - Оптимус Прайм
  • Рафаэль Гольдштейн - Рэтчет
  • Тодд Хаберкорн - Шоквейв и Рэд Алекр
  • Шон Хокинс - Мираж
  • София Изабелла - Арси
  • Кайзер Джонсон - Айронхайд
  • Майлз Луна - Телетран-1 и Клиффджампер
  • J - на Марноча - Мегатрон
  • Билл Роджерс - Виилджек
  • Линсей Руссо - Элита-1
  • Кит Сильверстейн - Джетфайр
  • Фрэнк Тодаро - Старскрим
  • Марк Уиттен - Сайдсвайп и Скайварп
  • Джо Зиея - Бамблби

Трансформеры Осада - смотреть онлайн первый трейлер сериала:

Премьера 30 июля только на Netflix.

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