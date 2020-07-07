Трансформеры Осада - дата выхода и первый трейлер сериала

Трансформеры Осада - дата выхода / Netflix

Начала выходить долгожданная трилогия Трансформеры: Война за Кибертрон (War for Cybertron). Первая часть Трансформеры Осада выйдет первой - в ней происходит финал битвы на Кибетроне за Олдспарк.

В битве будут участвовать две армии - под руководством Оптимуса Прайма и Мегатрона.

Сериал расскажет об очередном витке конфликта автоботов и десептиконов, ее действие - последние часы сражения на Кибертроне.

"Это последние часы разрушительной гражданской войны между автоботами и десептиконами. Посмотрите на никогда не рассказанные истории автоботов против десептиконов, когда Оптимус Прайм и Мегатрон ведут своих товарищей на борьбу за свое будущее. Эта война заканчивается сейчас", - говорится в синопсисе.Читайте такжеСтаргерл продлили на 2 сезон на другом канале

Трансформеры война за Кибертрон - актеры озвучки

Эдвард Боско - Ультра Магнус и Саундвейв

Брук Чалмерс - Импактор

Джейк Фуши - Оптимус Прайм

Рафаэль Гольдштейн - Рэтчет

Тодд Хаберкорн - Шоквейв и Рэд Алекр

Шон Хокинс - Мираж

София Изабелла - Арси

Кайзер Джонсон - Айронхайд

Майлз Луна - Телетран-1 и Клиффджампер

J - на Марноча - Мегатрон

Билл Роджерс - Виилджек

Линсей Руссо - Элита-1

Кит Сильверстейн - Джетфайр

Фрэнк Тодаро - Старскрим

Марк Уиттен - Сайдсвайп и Скайварп

Джо Зиея - Бамблби

Трансформеры Осада - смотреть онлайн первый трейлер сериала:

Премьера 30 июля только на Netflix.