Трансформеры Осада - дата выхода и первый трейлер сериала

Начала выходить долгожданная трилогия Трансформеры: Война за Кибертрон (War for Cybertron). Первая часть Трансформеры Осада выйдет первой - в ней происходит финал битвы на Кибетроне за Олдспарк.
В битве будут участвовать две армии - под руководством Оптимуса Прайма и Мегатрона.
Сериал расскажет об очередном витке конфликта автоботов и десептиконов, ее действие - последние часы сражения на Кибертроне.
"Это последние часы разрушительной гражданской войны между автоботами и десептиконами. Посмотрите на никогда не рассказанные истории автоботов против десептиконов, когда Оптимус Прайм и Мегатрон ведут своих товарищей на борьбу за свое будущее. Эта война заканчивается сейчас", - говорится в синопсисе.Читайте такжеСтаргерл продлили на 2 сезон на другом канале
Трансформеры война за Кибертрон - актеры озвучки
- Эдвард Боско - Ультра Магнус и Саундвейв
- Брук Чалмерс - Импактор
- Джейк Фуши - Оптимус Прайм
- Рафаэль Гольдштейн - Рэтчет
- Тодд Хаберкорн - Шоквейв и Рэд Алекр
- Шон Хокинс - Мираж
- София Изабелла - Арси
- Кайзер Джонсон - Айронхайд
- Майлз Луна - Телетран-1 и Клиффджампер
- J - на Марноча - Мегатрон
- Билл Роджерс - Виилджек
- Линсей Руссо - Элита-1
- Кит Сильверстейн - Джетфайр
- Фрэнк Тодаро - Старскрим
- Марк Уиттен - Сайдсвайп и Скайварп
- Джо Зиея - Бамблби
Трансформеры Осада - смотреть онлайн первый трейлер сериала:
Премьера 30 июля только на Netflix.