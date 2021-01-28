Песочный человек - список актеров сериала

Телесервис Netflix назвал имена актеров, которые исполнят центральные роли в предстоящем сериале Песочный человек.
Телесервис Netflix, который снимает сериал Песочный человек, впервые официально рассекретил актерский состав будущего сериала, который снимается по мотивам произведений Нила Геймана - создателя доброе знамение и Американских богов.
"Вы все так терпеливо ждали, так что вперед. Пришло время объявить о вещах. Пора назвать Повелителя снов. И еще несколько человек...", - написал Нил Гейман в Twitter.
После этого Netflix опубликовал список центральных персонажей и актеров, которые будут их играть сразу в Instagram и других соцсетях.
Опубликованный список подтвердил ранние слухи о том, что главную роль сыграет Том Старридж.
Сериал Песочный человек - актеры и роли
- Том Старридж — Сон, Повелитель сновидений.
- Гвендолин Кристи — Люцифер, правительница ада.
- Вивьен Ачимпонг — Люсьен, главная библиотекарша и надежная хранительница царства снов;
- Асим Чаудри — Авель, первая жертва
- Санджив Бхаскар — Каин, первый хищник.
- Чарльз Дэнс — Родерик Берджесс, Шарлатан, шантажист и фокусник;
- Бойд Холбрук — Коринфянин, избежавший кошмара.
Напомним, что Нил Гейман раскрыл подробности сериалов Песочный человек и Американские боги перед премьерой 3 сезона Американских богов.