Песочный человек - список актеров сериала

Сериал Песочный человек - актеры и роли / скриншот из комикса

Телесервис Netflix, который снимает сериал Песочный человек, впервые официально рассекретил актерский состав будущего сериала, который снимается по мотивам произведений Нила Геймана - создателя доброе знамение и Американских богов.

"Вы все так терпеливо ждали, так что вперед. Пришло время объявить о вещах. Пора назвать Повелителя снов. И еще несколько человек...", - написал Нил Гейман в Twitter.

После этого Netflix опубликовал список центральных персонажей и актеров, которые будут их играть сразу в Instagram и других соцсетях.

Опубликованный список подтвердил ранние слухи о том, что главную роль сыграет Том Старридж.

Сериал Песочный человек - актеры и роли

Том Старридж — Сон, Повелитель сновидений. Песочный человек / Netflix

Гвендолин Кристи — Люцифер, правительница ада. Песочный человек / Netflix

Вивьен Ачимпонг — Люсьен, главная библиотекарша и надежная хранительница царства снов; Песочный человек / Netflix

Асим Чаудри — Авель, первая жертва Песочный человек / Netflix

Санджив Бхаскар — Каин, первый хищник. Песочный человек / Netflix

Чарльз Дэнс — Родерик Берджесс, Шарлатан, шантажист и фокусник; Песочный человек / Netflix

Бойд Холбрук — Коринфянин, избежавший кошмара.

Песочный человек / Netflix

Напомним, что Нил Гейман раскрыл подробности сериалов Песочный человек и Американские боги перед премьерой 3 сезона Американских богов.