Появились первый кадр и дата выхода сериала Властелин колец от Amazon

Телестудия Amazon Studies рассекретила новые данные о долгожданной экранизации Властелина колец.
Amazon Studios определились с датой выхода первого сезона сериала Властелин колец, которым они интригуют уже не один год.
Amazon уже запланировал 5 сезонов этого сериала. В первом сезоне будет 8 серий, бюджет которых составил 464 миллиона долларов.
Шоуранерами сериала являются Джон Д. Пейн и Патрик Мак-Кей. Режиссером первых двух эпизодов будет Хуан Антонио Байона. Режиссер Уэйн Че Йип, который работал над Доктором Кто, Проповедником и Роковым патрулем, снимает четыре эпизода для нового Властелина колец.
В Twitter появился первый кадр сериала и дата выхода:
"2 сентября 2022 новое путешествие начнется", - сообщили создатели сериала.
Властелин колец 2022 - актеры
- Джозеф Моул;
- Маркелла Кавено;
- Ема Горват;
- Чарли Викерс;
- Дэниел Вейман;
- Исмаэль Крус Кордова;
- Морфидд Кларк;
- Назанин Бониади;
- Овейн Артур;
- София Номвете;
- Меган Ричардс;
- Дилан Смит;
- Том Бадж;
- Тайро Магафидин;
- Морфидд Кларк и другие.
Властелин колец 2020 - сюжет
Сюжет сериала Властелин колец начнется в относительно спокойную эпоху ( не уточняется в какие годы) и расскажет о группе героев, как знакомых зрителям, так и новых, которые будут противостоять злу, возвращающемуся в Средиземье.
От самых темных глубин Туманных (Сумеречных) гор до лесов величественной столицы эльфийского королевства Линдон, захватывающего дух островного королевства Нуменор и самых отдаленных уголков земли - расположенные там государства и живущие там персонажи создадут наследие, которое будет жить еще долгие годы.
Съемки первого сезона сериала по Властелину колец начались в Новой Зеландии в феврале 2020 года, но были перенесены из-за коронавируса.