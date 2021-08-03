Появились первый кадр и дата выхода сериала Властелин колец от Amazon

Властелин колец 2022 / Twitter

Amazon Studios определились с датой выхода первого сезона сериала Властелин колец, которым они интригуют уже не один год.

Amazon уже запланировал 5 сезонов этого сериала. В первом сезоне будет 8 серий, бюджет которых составил 464 миллиона долларов.

Шоуранерами сериала являются Джон Д. Пейн и Патрик Мак-Кей. Режиссером первых двух эпизодов будет Хуан Антонио Байона. Режиссер Уэйн Че Йип, который работал над Доктором Кто, Проповедником и Роковым патрулем, снимает четыре эпизода для нового Властелина колец.

В Twitter появился первый кадр сериала и дата выхода:

"2 сентября 2022 новое путешествие начнется", - сообщили создатели сериала.

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Властелин колец 2022 - актеры

Джозеф Моул;

Маркелла Кавено;

Ема Горват;

Чарли Викерс;

Дэниел Вейман;

Исмаэль Крус Кордова;

Морфидд Кларк;

Назанин Бониади;

Овейн Артур;

София Номвете;

Меган Ричардс;

Дилан Смит;

Том Бадж;

Тайро Магафидин;

Морфидд Кларк и другие.

Сюжет сериала Властелин колец начнется в относительно спокойную эпоху ( не уточняется в какие годы) и расскажет о группе героев, как знакомых зрителям, так и новых, которые будут противостоять злу, возвращающемуся в Средиземье.

От самых темных глубин Туманных (Сумеречных) гор до лесов величественной столицы эльфийского королевства Линдон, захватывающего дух островного королевства Нуменор и самых отдаленных уголков земли - расположенные там государства и живущие там персонажи создадут наследие, которое будет жить еще долгие годы.

Съемки первого сезона сериала по Властелину колец начались в Новой Зеландии в феврале 2020 года, но были перенесены из-за коронавируса.