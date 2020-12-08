Самые популярные фильмы и сериалы 2020 года по запросам Google

Поисковый сервис Goggle ежегодно радует своих самых преданных пользователей рейтингами что люди искали больше всего за год. Предлагаем ознакомиться с рейтингом фильмов и сериалов от Google.
Поисковый агрегатор Google традиционно подводит итоги и рассекречивает данные по поиску пользователей сети. Что искали украинцы среди фильмов и сериалов на карантине в 2020 году - читайте на Главред.
В 2020 году в мире развивается пандемия, и украинцы среди прочих наций сидят дома. За это время многие пристрастились к просмотру фильмов и сериалов.
Рейтинг фильмов в поиске Google в Украине 2020
Поскольку не в каждый дом проведено спутниковое ТВ, и не все могут позволить себе покупать фильмы и сериалы, многие ищут их в Сети.
Не удивительно, что самыми популярными запросами стали фильмы "Заражение" и картины 2019-2020 годов, в первую очередь детские и драмы.
Самые популярные фильмы в поиске в Украине 2020:
- "Заражение" (2011)
- "Малефисента: Повелительница тьмы" (2019)
- "После ссоры" (2020)
- "Холодное сердце 2" (2019)
- "Безумная свадьба 2" (2019)
- "Джентльмены" (2020)
- "Полицейский с Рублевки: Новогодний беспредел" (2018)
- "Паразиты" (2019)
- "Отель "Белград" (2020)
- "Аутсайдеры" (2019)
Рейтинг сериалов в поиске Google в Украине 2020
Сериалы более доступны нынче, нежели фильмы, но спрос на низ особо большой ближе к премьере и сразу после. Мало какие сериалы могут стать любимыми - для постоянного пересматривания.
В условиях карантина в Украине искали русские сериалы, украинские сериалы, и даже зарубежные. При этом больше всего украинцев интересовали сериалы Newflix - их количество самое значимое. Потом русские, украинские и турецкие сериалы. Первенство получил сериал Netflix "Бумажный дом", 5 сезон которого вышел в апреле 2020. Тогда же вестной была премьера сериала "Спіймати Кайдаша", "Ничто не случается дважды" и "Содержанки 2".
Российский сериал Перевал дятлова вышел вначале ноября 2020, а саундтрек для него записывала эксцентричная певица Maruv.
Самые популярные сериалы в поиске в Украине 2020:
- "Бумажный дом" (2017 – 2020)
- "Спіймати Кайдаша" (2020)
- "Ведьмак" (2019)
- "Игра на выживание" (2020)
- "Ход королевы" (Ферзевый Гамбит) (2020)
- "Постучись в мою дверь" (2020)
- "Перевал Дятлова" (2020)
- "Ничто не случается дважды" (2018 – 2020)
- "Жестокий Стамбул" (2019)
- "Содержанки" (2019 – 2020)