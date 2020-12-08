УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Кино и сериалы

Самые популярные фильмы и сериалы 2020 года по запросам Google

8 декабря 2020, 16:41

Поисковый сервис Goggle ежегодно радует своих самых преданных пользователей рейтингами что люди искали больше всего за год. Предлагаем ознакомиться с рейтингом фильмов и сериалов от Google.

Фильмы и сериалы
Лучшие фильмы и сериалы 2020 по версии Google / Pixabay

Поисковый агрегатор Google традиционно подводит итоги и рассекречивает данные по поиску пользователей сети. Что искали украинцы среди фильмов и сериалов на карантине в 2020 году - читайте на Главред.

В 2020 году в мире развивается пандемия, и украинцы среди прочих наций сидят дома. За это время многие пристрастились к просмотру фильмов и сериалов.

Рейтинг фильмов в поиске Google в Украине 2020

Поскольку не в каждый дом проведено спутниковое ТВ, и не все могут позволить себе покупать фильмы и сериалы, многие ищут их в Сети.

Не удивительно, что самыми популярными запросами стали фильмы "Заражение" и картины 2019-2020 годов, в первую очередь детские и драмы.

Самые популярные фильмы в поиске в Украине 2020:

Рейтинг сериалов в поиске Google в Украине 2020

Сериалы более доступны нынче, нежели фильмы, но спрос на низ особо большой ближе к премьере и сразу после. Мало какие сериалы могут стать любимыми - для постоянного пересматривания.

В условиях карантина в Украине искали русские сериалы, украинские сериалы, и даже зарубежные. При этом больше всего украинцев интересовали сериалы Newflix - их количество самое значимое. Потом русские, украинские и турецкие сериалы. Первенство получил сериал Netflix "Бумажный дом", 5 сезон которого вышел в апреле 2020. Тогда же вестной была премьера сериала "Спіймати Кайдаша", "Ничто не случается дважды" и "Содержанки 2".

Российский сериал Перевал дятлова вышел вначале ноября 2020, а саундтрек для него записывала эксцентричная певица Maruv.

Самые популярные сериалы в поиске в Украине 2020:

сериалы Netflix Малефисента-2 Ведьмак новости шоу бизнеса новости кино Содержанки сериал онлайн сериалы 1+1 сериалы СТБ Спіймати Кайдаша
Сейчас вы просматриваете новость «Самые популярные фильмы и сериалы 2020 года по запросам Google». Другие новинки кино, лучшие сериалы и последние новости в мире кинематографа доступны в разделе «Кино и сериалы». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Эйфория 2 сезон: что было в первой серииЭйфория 2 сезон: что было в первой серии Охотник на монстров 2020 - создатели отреагировали на скандал в КитаеОхотник на монстров 2020 - создатели отреагировали на скандал в Китае Братья Руссо раскрыли подробности съемок фильмов для NetflixБратья Руссо раскрыли подробности съемок фильмов для Netflix Актер из игры Дикая Охота снимется в сериале Ведьмак от NetflixАктер из игры Дикая Охота снимется в сериале Ведьмак от Netflix Warner Bros спровоцировали скандал среди создателей 17 фильмовWarner Bros спровоцировали скандал среди создателей 17 фильмов
Следующий материал

Последние новости

18:01
Популярное игровое издание PC Gamer рекомендует повременить с покупкой Cyberpunk 2077
17:51
Анна Ризатдинова продает свой уникальный символ с Олимпиады на аукционе
17:51
Локдаун в Украине: в Минздраве прояснили вопрос по работе транспорта Видео
17:44
Россия вознамерилась производить вакцину от коронавируса в Харькове Видео
17:33
В Украину неожиданно придет потепление: синоптик назвала дату Видео
Реклама
17:08
Коронавирус, Холостячка, Google Класс: что украинцы искали чаще всего в Google в 2020
16:53
Турция с Россией провели переговоры по Украине и вопросам Карабаха Видео
16:44
В России за призывы вернуть Украине Крым будут карать рублем Видео
16:42
Гороскоп на 9 декабря для всех: приязнь Фортуны, полезная перестановка и очернение Видео
16:41
Самые популярные фильмы и сериалы 2020 года по запросам Google
16:40
​Стало известно, какую вакцину от COVID-19 получит Украина Видео
16:20
Apple продолжает удивлять – встречайте полноразмерные наушники AirPods Max Фото Видео
16:17
Без локдауна люди будут умирать дома от умеренного течения COVID-19 - эксперт Видео
16:08
Астролог назвал мелких тиранов среди знаков Зодиака
15:34
Песков рассказал, как Путин отреагировал на "вбросы" о дочери и зяте Видео
15:33
Лукашенко разразился гневом из-за отстранения от Олимпийских игр Видео
15:32
Высокий сахар в крови: опасные алкогольные напитки-"провокаторы" Видео
15:26
"Хитрость Кремля": СМИ узнали, где прячут Путина
15:15
Самые модные джинсы 2021: что мы будем носить в новом году - фото Фото
14:56
Warner Bros спровоцировали скандал среди создателей 17 фильмов
Реклама
14:56
Анализ крови: 10 самых важных показателей Видео
14:55
Разработчики мега-популярного хита Fall Guys представили новые костюма для 3 сезона
14:37
Врач сказала, какой локдаун в Украине – преступление Видео
14:32
Стало известно, когда вакцина от COVID-19 появится в аптеках Украины Видео
14:27
Дима Коляденко рассказал, где начал жизнь с чистого листа Видео
14:08
Голая Оля Цибульская сделала провокационное селфи в ванной
14:05
Время Стрельца: денежные удачи и главные проблемы Видео
14:05
Самурайский бенефис – завершилось пользовательское голосование за звание "Игра года"
13:39
Лукашенко раскрыл планы по передаче полномочий президента в Беларуси
13:26
В Cyberpunk 2077 нашли отца MGS и Death Stranding Хидео Кодзиму: где его отыскать
13:16
Популярный украинский курорт атаковал шторм: подтоплено много баз
12:53
Мисс Украина Вселенная 2020 Елизавета Ястремская - фото и биография Фото
12:39
Как заплести модные французские косички и очаровать всех вокруг - фото Фото
12:36
Известный украинский бизнесмен умер от коронавируса Видео
12:18
В Верховной Раде раскрыли планы по решению проблемы с КСУ Видео
12:09
Золотое молоко: удивительный напиток, который реально продлевает жизнь Видео
12:00
Гороскоп на 8 декабря для всех: деловой бум и оживление любви Видео
11:52
На Хмельнитчине в страшном ДТП погибли три человека: названа причина
11:43
За капитуляцию в Карабахе Алиев давал Армении 5 млрд долларов: запись Видео
11:30
Актер из игры Дикая Охота снимется в сериале Ведьмак от Netflix
Реклама
11:08
Сделка России и США по ядерному оружию: в Москве прояснили ситуацию Видео
11:04
Мисс Украина Вселенная 2020 - назвали имя победительницы
10:54
Карантин в Украине с января: что и как долго намерены ограничить Видео
10:46
Британия начала вакцинацию от COVID-19: кому сделали первую прививку Видео
10:33
Еда против депрессии: какие продукты помогут побороть подавленное состояние Видео
10:28
Период Козерогов: фартовое время и лучшие сферы деятельности Видео
10:26
Предложения Украины по новым санкциям против РФ закончатся ничем мнение
10:00
Нужно ли сбивать температуру при COVID-19: врач развеял миф Видео
09:55
В ВОЗ сказали, что делать в случае принудительной вакцинации от COVID-19 Видео
09:49
Врач назвал главный синдром после COVID-19: как с ним бороться Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять