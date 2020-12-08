Самые популярные фильмы и сериалы 2020 года по запросам Google

Лучшие фильмы и сериалы 2020 по версии Google / Pixabay

Поисковый агрегатор Google традиционно подводит итоги и рассекречивает данные по поиску пользователей сети. Что искали украинцы среди фильмов и сериалов на карантине в 2020 году - читайте на Главред.

В 2020 году в мире развивается пандемия, и украинцы среди прочих наций сидят дома. За это время многие пристрастились к просмотру фильмов и сериалов.

Рейтинг фильмов в поиске Google в Украине 2020

Поскольку не в каждый дом проведено спутниковое ТВ, и не все могут позволить себе покупать фильмы и сериалы, многие ищут их в Сети.

Не удивительно, что самыми популярными запросами стали фильмы "Заражение" и картины 2019-2020 годов, в первую очередь детские и драмы.

Самые популярные фильмы в поиске в Украине 2020:

Рейтинг сериалов в поиске Google в Украине 2020

Сериалы более доступны нынче, нежели фильмы, но спрос на низ особо большой ближе к премьере и сразу после. Мало какие сериалы могут стать любимыми - для постоянного пересматривания.

В условиях карантина в Украине искали русские сериалы, украинские сериалы, и даже зарубежные. При этом больше всего украинцев интересовали сериалы Newflix - их количество самое значимое. Потом русские, украинские и турецкие сериалы. Первенство получил сериал Netflix "Бумажный дом", 5 сезон которого вышел в апреле 2020. Тогда же вестной была премьера сериала "Спіймати Кайдаша", "Ничто не случается дважды" и "Содержанки 2".

Российский сериал Перевал дятлова вышел вначале ноября 2020, а саундтрек для него записывала эксцентричная певица Maruv.

Самые популярные сериалы в поиске в Украине 2020: