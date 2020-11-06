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Ход королевы - лучший сериал 2020 года

6 ноября 2020, 12:59

На Netflix вышел сериал Ход королевы, он же Ферзевый Гамбит - о шахматистке, феминистке, наркоманке. Почему его называют лучшим - пишем в нашем материале.

Ход королевы
Ход королевы - обзор / кадр из сериал

Сериал про Элизабет Хармон, главную героиню романа Ферзевый Гамбит Уолтера Тэвиса, вышел на Netflix 23 октября 2020 от шоуранера Скотта Фрэнка.

Роман, написанный в 1983 году рассказывает от тяжелой жизни Элизабет Хармон - девочки, которая в 8 лет ( в сериале в 9) потеряла мать, и отправилась в приют, так как отца у нее нет. Всего в сериале 7 серий по 50-52 минут.

Она раскрывает в себе неожиданные таланты и пристрастия - это шахматы и наркотики. Причем, будучи отменной шахматисткой в нормальном состоянии, после дозы, Хармон полностью представляла себе в голове фигуры и игру.

Общепризнанный мастер ужасов Стивен Кинг оценил по достоинству сериал.

"Я много смотрел телевизор в течение этого проклятого года - я знаю, что не одинок - и лучший из лучших - это Ход королевы на Netflix. Совершенно захватывающе. Я думал, что ничто не сравнится с Судом Чикаго семь, но это действительно так", - написал он в свое Twitter.

Роман охарактеризировали как триллер, спортивно-игровой роман и романом-билдунг. Кроме того, автор сам был игроком класса С в шахматы, так что сцены игры он описывал прекрасно.

Ход королевы - сюжет

Сам сериал больше сосредоточен на морально-психологическом состоянии Элизабер Хармон, ее переживаниях, отношениях и роли ее жизни для феминизма. В трейлере специально подчеркнули фразу из разговора о том, что "мужчины будут пытаться научить тебя...", которая на самом деле не играет значимой роли в сериале. Кроме того, в угоду нынешним социальным требованиям общества были проигнорированы типажи некоторых персонажей, которых перенесли из романа в сериал.

В сериале поднимается мотив лесбийской любви Элизабет Хармон, а также ее несчастные попытки наладить какие-то отношения с мужчинами и ее безответная любовь. Сюжет нелинеен, и то, что показали в первой серии, повторяется и получает продолжение в 6 серии - когда девушка уже взрослая.

Первые 5 серий посвящены детству и первым играм Элизабет Хармон.

Ход королевы
Ход королевы - описание и сюжет / кадр из сериала

В конечном итоге, главная героиня добивается своего - выигрывает у главного противника - российского шахматиста Василия Богрова, который уже обыгрывал ее когда-то ранее.

Финал остается открытым - сериал завершается после игры, когда Элизабет едет домой. Она идет в парк и начинает играть в шахматы с мужчинами там.

Жизнь Элизабет в сериале чередуется запоями, неудачными любовными приключениями, видениями от наркотиков и играми.

Ход Королевы - актеры и роли

  • Аня Тейлор-Джой в роли Бет Хармон
  • Исла Джонстон в роли молодой Бет
  • Аннабет Келли в роли пятилетней Бет
  • Билл Кэмп в роли мистера Шайбеля, смотрителя приюта для девочек Метуэна, который научил Бет играть в шахматы.
  • Мосес Инграм в роли Джолин, сироты из Метуэнского дома
  • Кристиан Зайдель в роли Хелен Дирдорф
  • Ребекка Рут в роли мисс Лонсдейл
  • Хлоя Пирри - Элис Хармон, умершая биологическая мать Бет
  • Акемнджи Ндифорньен в роли мистера Фергюссона
  • Мариэль Хеллер в роли миссис Алмы Уитли, которая со своим мужем Олстон усыновила Бет в подростковом возрасте.
  • Гарри Меллинг в роли Гарри Белтика, друга и одного из конкурентов Бет в Кентукки.
  • Патрик Кеннеди в роли Оллстона Уитли, мужа Альмы и отчужденного приемного отца Бет
  • Джейкоб Форчун-Ллойд в роли Таунса, товарища по шахматам, к которому Бет испытывает безответную любовь
  • Томас Броди-Сангстер в роли Бенни Уоттса, друга и одного из главных конкурентов Бет
  • Марцин Дороцински в роли Василия Боргова, российского чемпиона мира по шахматам и самого серьезного соперника Бет.

Ход королевы - съемки

Съемки сериала отличаются яркостью и контрастом картинки - шоуранер явно специально подстраивал преобладания картинки под настроение сцены и для контраста с волосами девушки. Самый яркий момент - победы над Богровым в России - ярко-рыжие волосы Элизабет на темном фоне зала.

Музыка - также сильная сторона постановки - композитор на славу поработал, а для игры использовались классические инструменты. Самые большие неточности возможны только с обстановкой - реально передать обстановку 50-60-х, в которых проходит действие сериала удалось, мягко говоря, так себе.

Ход королевы смотреть трейлер в оригинале:

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