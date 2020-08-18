УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Кино и сериалы

Спіймати Кайдаша 2020 расширенная версия: дата выхода, актеры и как смотреть

18 августа 2020, 12:55

Премьера сериала Спіймати Кайдаша прошла в марте 2020. Какой будет расширенная версия Спіймати Кайдаша - читай на Главреде.

Спіймати Кайдаша 2020
Спіймати Кайдаша 2020 - дата выхода / СТБ

Сериал Спіймати Кайдаша в расширенной версии выходит 31 августа на СТБ, и будет идти с 20-15. В сериале сыграли популярные актеры, финансирование частично предоставило Госкино. Первая премьера сериала состоялась 2 марта 2020.

Что покажут в сериале Спіймати Кайдаша - рассказываем в нашем материале.

Напомним, что новый сериал Спіймати Кайдаша - адаптация романа Нечуй-Левицкого Кайдашева сім'я от создательницы Киборгов и Дике Поле Наталки Ворожбит.

Спіймати Кайдаша сюжет

Сериал Спіймати Кайдаша будет выходить в комедийно-драматическом жанре, и самые тонкие шутки также будут отсылками к современным проблемам в обществе и семье. Ну, а груша, естественно, так и остается "гвоздем" проекта и в центре сценария.Читайте такжеСпіймати Кайдаша 6 и 7 серия смотреть онлайн 05-03-2020

Наталка Ворожбит впервые стала шоуранером проекта. Одни из главных ролей сыграли звезда Крепостной Тарас Цымбалюк и звезда Киборгов Виктор Жданов.

Актеры отлично отыграли историю Кайдашей, какой бы она была бы в селе украинской глубинки в наше время - особенно, если учитывать, что по хронологии события совпадают с началом оккупации Донбасса русскими наемниками и создание "ДНР" и "ЛНР".

"Когда я начала работать над проектом, я поняла, почему меня так цепляла эта история. Она про меня, мою семью, соседей, окружение и землю, на которой я выросла. Тогда я еще не знала про иронию и критический анализ, но Нечуй-Левицкий именно это и делал: критиковал, иронизировал и анализировал. Но не по-злому, а как обращение к близким людям. Он их поставил перед зеркалом и сказал: "Смотрите, вы же такие прекрасные! Почему вы такие несчастные?" У нас нет главных героев. И нет разделения на плохих и хороших. Они все неоднозначные. И всем ты сочувствуешь", - сказала она о сериале.

Спіймати Кайдаша график выхода серий

Сериал Спіймати Кайдаша получил также поддержку Госкино. При бюджете 26,643 млн грн., половину стоимости - 13,322 млн грн дало Госкино.

"Спіймати Кайдаша в народе означает "зажуритися". Украинцы – особенные люди. У нас очень много уникальных черт характера. К сожалению, не все они положительные. Герои этого сериала – красивые и хорошие люди.
Каждому герою ты желаешь добра. Каждый заслуживает на счастье. Но почему-то, когда они собираются в одном доме, не могут найти общий язык, не могут помириться, достичь счастья, которого заслуживают. Это ведь происходит во многих семьях. "Спіймати Кайдаша" - это наш откровенный разговор со зрителем, только в формате кино. Мы очень долго готовились к его производству. Это важный для нас проект, который мог возникнуть только на СТБ", - рассказала управляющий директор телеканала СТБ Людмила Семчук

Спіймати Кайдаша 2020 - актеры и роли

  • Виктор Жданов - Кайдаш;
  • Ирина Мак - Кайдашиха;
  • Тарас Цымбалюк - Тарас;
  • Григорий Бакланов;
  • Антонина Хижняк (Якушева);
  • Дарина Федина;
  • Ярослав Безкоровайный;
  • Роман Ясиновский;
  • Юлия Врублевская;
  • Игорь Назаров;
  • Елена Галл-Савальская;
  • Нина Набока;
  • Кристина Федорак;

Сериал снимала студия StarLightMedia ООО "ПроКино".

Спіймати Кайдаша смотреть онлайн 02-03-2020 анонс:

Все серии сериала Спіймати Кайдаша будут выходить на СТБ с 31 августа по будням.

Спіймати Кайдаша новости шоу бизнеса Сериалы СТБ онлайн
Сейчас вы просматриваете новость «Спіймати Кайдаша 2020 расширенная версия: дата выхода, актеры и как смотреть». Другие новинки кино, лучшие сериалы и последние новости в мире кинематографа доступны в разделе «Кино и сериалы». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

13:06
Как снизить кровяное давление без медикаментов: практические способы
12:55
Спіймати Кайдаша 2020 расширенная версия: дата выхода, актеры и как смотреть Видео
12:40
Показал весь: мужчина из Беларуси засветил пенис в прямом эфире у Соловьева Видео
12:37
Бари Алибасов разводится с Шукшиной после лечения в психлечебнице
12:21
Войска РФ уже в Беларуси – эксперт Видео
12:17
Тихановская вернется в Беларусь: в штабе соперницы Лукашенко сделали заявление Видео
12:12
С праздником Преображение Господне – чудные открытки и тексты-поздравления
12:00
Суд в деле Ефремова отказал признать потерпевшей компанию-нанимателя Сергея Захарова
11:55
Фокин официально вошел в состав украинской делегации ТКГ по Донбассу
11:37
В Николаеве депутатов от ОПЗЖ забросали яйцами Видео
11:30
Сверхъестественное 15 сезон: график выхода последних серий Видео
11:29
"Русский мир и месть": Аласания объяснил скандал со "Смуглянкой" к отбору на Евровидение
11:22
Коронавирус в Украине и в мире 18 августа: за сутки заразились 202 тысячи человек
11:16
Что убивает сексуальное желание: 14 причин Видео
11:05
Гороскоп всех знаков Зодиака на 19 августа: неожиданные новости и поддержка "шишки" Видео
11:02
Коронавирус в Киеве сбавил обороты: за сутки серьезно уменьшилось число новых больных
10:36
В МОЗ назвали четыре эпицентра COVID-19 в Украине Видео
10:24
"Безупречная служба": Лукашенко наградил силовиков Беларуси медалями Видео
10:14
Беларусь - вкусный тортик, который все хотят скушать. Даже Украина мнение
09:54
Мигрень: врачи назвали простое натуральное средство Видео
09:39
Преображение Господне 2020 – какие традиции важно соблюдать Видео
09:37
Канада отказалась признать Лукашенко легитимным президентом Беларуси Видео
09:32
"Придется отвечать": на заводе в Гродно Лукашенко назвали бывшим президентом и выдвинули требования Видео
08:54
Коронавирус в Украине 18 августа: за сутки - более 1600 новых больных
08:52
Гороскоп всех знаков Зодиака на 18 августа: разгул бесов, победа или поражение Видео
08:48
От героя до изгоя: как изменилось отношение Украины к Лукашенко мнение
08:39
У Кравчука назвали дату новых переговоров по Донбассу в рамках Нормандского формата
08:29
Ученые выявили еще одну группу риска во время пандемии COVID-19
08:02
Лукашенко разменяет у Путина власть на новый СССР – Олег Жданов
07:58
Первый патент на вакцину против COVID-19 выдали в Китае
07:34
В США зафиксировали случай заражения чумой
06:56
У Беларуси есть два сценария: плохой и плохой мнение
06:30
Рост числа тяжелобольных: Украину накрывает вторая волна COVID-19 — врач Видео
06:15
"Для любителей вареников": блогерша топлес бесстыже засунула в рот вялый перчик
05:53
Ученые объяснили, почему пандемия COVID-19 грозит вспышкой ожирения
05:32
"Плетет сети вокруг жертв": астрологи предупредила, кому не стоит переходить дорогу
05:05
Ученые выяснили, какая ткань лучше всего защищает от COVID-19
04:50
Медики придумали новый и надежный способ борьбы с похмельем
04:30
Убивали украинцев: эксперт объяснил, почему Лукашенко отдал РФ боевиков Вагнера Видео
03:33
Ученые рассказали, чем опасен для здоровья недосып
02:54
Коронавирус уязвим: ученые нашли новое лекарство от COVID-19
02:25
В Польше рассказали, зачем Евросоюз вводит санкции против режима Лукашенко
01:31
Какой торрент скачать при выборе программы - лучшие клиенты для Windows
00:47
"Свои не нашла": экс-холостячка топлес в трусах мужа засветила грудь
00:34
"Это сделал один из вас": сестра Шерон Стоун подхватила коронавирус из-за нарушителей карантина
00:12
"Бросались на ментов": Лукашенко цинично оправдал пытки и избиения Видео
17 августа, понедельник
23:57
В белорусском Гродно со скандалом уволили троих журналистов
23:50
Шахтер разгромно проиграл Интеру и вылетел из Лиги Европы Фото Видео
23:28
"Тайное" совещание Зеленского по Беларуси: СМИ раскрыли подробности Видео
23:27
Радостные новости: в Китае зарегистрировали первую вакцину от Covid-19 Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять