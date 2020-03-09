Спіймати Кайдаша 8 и 9 серия смотреть онлайн 09-03-2020

Спіймати Кайдаша - смотреть онлайн 8 и 9 серия анонсы / СТБ

Новый иронично-драматический сериал Спіймати Кайдаша уже можно смотреть онлайн. 8 и 9 серия вышли в 20:00 и 21:00 на СТБ. Лаврин с Мелашкой доводят Мортю, а спасать спивающегося Омелько некому. А празднование Нового года может что-то серьезно изменить в умах всех Кайдашей.

Что показали в 8 и 9 серии сериала Спіймати Кайдаша - смотрите и читайте на Главреде.

Сериал выходит по буднях в 20-00 кроме пятницы.

Спіймати Кайдаша 8 серия смотреть онлайн - обзор 09-03-2020

Наступает 1 апреля – день рождения Кайдашихи. Хозяйка начала готовиться за целых 3 дня до праздника. Зарезала курицу, приготовила много мясных блюд и салатов, накрыла стол и начала ждать. Но вся дружная семья благополучно забыла о ее дне рождения. Лаврин и Мелашка не придумали ничего лучше, чем подарить сервиз Мотри, чтобы подлизаться к имениннице. Однако, они еще не знают, что им за это сделает сама Мотря.Читайте такжеСпіймати Кайдаша 6 и 7 серия смотреть онлайн 05-03-2020

Омелько продолжает тихо спиваться. За бутылку водки готов отдать часы и даже стать на колени перед продавщицей в магазине. Постоянное опьянение доводит старика до того, что он снова начинает видеть чертовщину и даже теряет речь! Семье приходится вести его в город, чтобы обратиться к профильным врачам. Но врачи разводят руками. Другой вопрос - как уживутся в Богуславе свекровь и горячая невестка, пока спасают Омелько? И сможет ли Омелько вылечиться от своей зависимости.

Спіймати Кайдаша смотреть онлайн 8 серию - 09-03-2020:

Спіймати Кайдаша 9 серия смотреть онлайн - обзор 09-03-2020

В Семигорах уже начали праздновать наступающий Новый год. А чем еще заняться? Таня с Артемом собираются в гости к Лаврину и Мелашке, которая вот-вот родит второго ребенка. Старший сын Кайдашей с женой Мотрей вернулись из города в село и стали жить с тестем и тещей, что, казалось бы, должно было успокоить ситуацию, но нет. И тут Мотре неспокойно, потому как мать причитает, что дочь вышла не за того и пора разводиться, пока она окончательно не упустила молодость. Мотря на фоне этого учудила - так напилась на новогоднем корпоративе в сельсовете, что забыла дорогу домой.

Освободившись от болезни, Омелько ударился в религию и выполнять все заветы. Казалось, в доме Кайдашей наконец-то настал долгожданный мир. Но длиться ему недолго – новогодняя ночь испытает на прочность сразу все семейство.

Спіймати Кайдаша смотреть онлайн 9 серию - 09-03-2020:

Новые серии Спіймати Кайдаша выходят по будням в 20:00. Не пропустите 8 и 9 серии Спіймати Кайдаша.