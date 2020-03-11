Спіймати Кайдаша 11 и 12 серия смотреть онлайн 11-03-2020 - финал

Спіймати Кайдаша - смотреть онлайн 11 и 12 серия анонсы / СТБ

Новый иронично-драматический сериал Спіймати Кайдаша уже можно смотреть онлайн. Подходит финал сериала - 11 и 12 серия вышли в 20:00 и 21:00 на СТБ. Семейство Кайдашей разбито, в Украине состоялся Евромайдан, а на Востоке началась оккупация Донбасса. Это все разделило семью, а также и все село.

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Сериал выходит по буднях в 20-00 кроме пятницы.

Спіймати Кайдаша 11 серия смотреть онлайн - обзор 11-03-2020

Спустя год после побега Мелашки в столицу свекры стараются говорить с ней помягче, меньше загружают работой, а Лаврин и совсем сдувает пылинки с жены. Но этот мир слишком хрупок и может разрушиться в любой момент. Ведь на телефон девушки продолжают приходить сообщения от Саши из Донецка. Он по-прежнему добивается ее. А героиня Спіймати Кайдаша без стеснения признается Тане и Свете, что разлюбила мужа.

Нет спокойствия и Омельку. После Киева он снова начал пить. Водка влияет на него настолько, что мужчина падает в обмороки, бредит, путает прошлое с настоящим. Он снова решает закодироваться: на этот раз в Богуславе. Смотрите, поможет ли Омельку лечение.

Спіймати Кайдаша смотреть онлайн 11 серию - 11-03-2020:

Спіймати Кайдаша 12 серия смотреть онлайн - обзор 11-03-2020

Семья Кайдашей уже год живет без твердой отцовской руки. Без главы государства осталась и Украина. Майдан сверг власть олигархов, а на Донбассе началась война. Карпо называет революцию вирусом и злится, что остался без работы, а управляющий исчез. Лаврин же не может сидеть с братом за одним столом, потому что болеет за свой народ.

Беда не обошла стороной Семигоры. Теперь все семьи разделились на два лагеря: одни готовы все отдать переселенцам, а другие винят их во всех бедах. Света проплакала все глаза, потому что Вася пропал без вести в Иловайске. А Мелашка не прекращает думать о Саше, который тоже перестал ей писать.

Спіймати Кайдаша смотреть онлайн 12 серию - 11-03-2020:

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