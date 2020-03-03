Спіймати Кайдаша 3 и 4 серия смотреть онлайн 03-03-2020

Спіймати Кайдаша - смотреть онлайн 3 и 4 серия анонсы / СТБ

Новый иронично-драматический сериал Спіймати Кайдаша уже можно смотреть онлайн. 3 и 4 серия вышли в 20:00 и 21:00 на СТБ. В первых сериях показывают, как живет пока что более-менее дружная семья Кайдашей, хотя проблемы начинаются как только Лаврин возвращается из армии.

Что показали в 3 и 4 серии сериала Спіймати Кайдаша - смотрите и читайте на Главреде.

Сериал выходит по буднях в 20-00 кроме пятницы.

Спіймати Кайдаша 3 серия смотреть онлайн - обзор 03-03-2020

Не успели молодые пожениться, как хитрая свекровь загрузила Мотрю работой. Заставляет девушку вставать еще до рассвета, кормить скот, готовить на всю семью еще и в доме убирать. А сама жалуется на фантомные боли в печени и костях. Но даже то, что невестка покорно выполняет, Маруся критикует на все село. В любой удобный момент женщина жалуется, что Мотря неприветливая, ленивая и ничего не умеет толком сделать.Читайте такжеСпіймати Кайдаша 1 и 2 серия смотреть онлайн 02-03-2020

Тем временем, Омелько чувствует, что в его собственной хате ему не осталось места. Женщины воюют между собой, а сын пытается отобрать у него прибыль от СТО. Главный Кайдаш начинает пить до галлюцинаций.

Нет в хате места и Лаврину. Поэтому когда ему неожиданно предлагают работу в городе, парень решает уехать без предупреждения. Рождество Кайдаши будут отмечать без него.

Спіймати Кайдаша смотреть онлайн 3 серию - 03-03-2020:.

Спіймати Кайдаша 4 серия смотреть онлайн - обзор 03-03-2020

С нового года ссоры и конфликты у Кайдашей обрели некое русло. Мотря выбила себе право работать бухгалтером в сельскую администрацию. А Кайдашиха окончательно стала домохозяйкой. Пока невестки нет дома, она чувствует себя настолько свободно, что лазит по ее шкафам, меряет Мотрину одежду и пересчитывает ее деньги. Омелька так напугали галлюцинации, что он пошел лечить алкоголизм к знахарке бабе Параске, которая отправила его в церковь.Читайте такжеСпіймати Кайдаша 2020: дата выхода, актеры и как смотреть сериал

Лаврин же пропадает на заработках, но приезжает домой каждые выходные, параллельно заглядывая к соседке Тане, которая родила девочку. Парень жалеет ее и помогает: покупает продукты и подгузники, чинит поломки в доме. Даже размышляет, не жениться ли – так хотя бы один Кайдашенко сделает доброе дело. Но неожиданно встречает Мелашку и даже не узнает ее. Теперь все мысли Лаврина только о ней.

Спіймати Кайдаша смотреть онлайн 4 серию - 03-03-2020:

Новые серии Спіймати Кайдаша выходят по будням в 20:00. Не пропустите 3 и 4 серии Спіймати Кайдаша.