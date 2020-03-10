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Спіймати Кайдаша 10 серия смотреть онлайн 10-03-2020

10 марта 2020, 19:50

Новый сериал Спіймати Кайдаша уже можно смотреть онлайн. Новые серии Спіймати Кайдаша 2020 вышли на СТБ и онлайн. Что было в 10 серии - обзор серий читай и смотри на Главреде.

Спіймати Кайдаша 2020
Спіймати Кайдаша - смотреть онлайн 10 серия анонс / СТБ

Новый иронично-драматический сериал Спіймати Кайдаша уже можно смотреть онлайн. 10 серия вышла в 20:00 на СТБ. Конфликты в семействе Кайдашей достигают новой точки кипения. Отношения между Мотрей и ее мужем, мягко говоря напряженные.

Что показали в 10 серии сериала Спіймати Кайдаша - смотрите и читайте на Главреде.

Сериал выходит по буднях в 20-00 кроме пятницы.

Спіймати Кайдаша 10 серия смотреть онлайн - обзор 10-03-2020

Временный мир, воцарившийся в семье героев, нарушает Мелашка. Она перестала готовить и смотреть за детьми, зато научилась отвечать свекрови крепким словцом. Измученный и уставший Лаврин пропадает на работах, чтобы прокормить семью. Но его самого уже вторую неделю угощает обедами родная мать.

В этой суматохе в драме Спіймати Кайдаша наступает праздник Пасхи. Баба Параска собирает желающих поехать святить куличи в самую Киево-Печерскую Лавру. Мелашка внезапно загорается необъяснимым желанием присоединиться к паломникам. Кайдашиха не рада этому рвению: она не хочет самостоятельно убирать в доме перед праздником. Но набожный Омелько защищает невестку. Мелашка отправляется в Киев, но собирается ли она возвращаться из города?

Спіймати Кайдаша смотреть онлайн 10 серию - 10-03-2020:

Новые серии Спіймати Кайдаша выходят по будням в 20:00. Не пропустите 11 и 12 серии Спіймати Кайдаша.

Спіймати Кайдаша новости шоу бизнеса Сериалы СТБ
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