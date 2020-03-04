Спіймати Кайдаша 5 серия смотреть онлайн 04-03-2020

Спіймати Кайдаша - смотреть онлайн 5 серия 04-03-2020 / СТБ

Новый иронично-драматический сериал Спіймати Кайдаша уже можно смотреть онлайн. 5 серия вышла в 20:00 на СТБ. Кайдаши снова едут свататься - теперь к возлюбленной Лаврина. Только их ждет слишком много сюрпризов в этом процессе.

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Сериал выходит по буднях в 20-00 кроме пятницы.

Спіймати Кайдаша 5 серия смотреть онлайн - обзор 04-03-2020

Второй раз Омелько и Маруся едут свататься. На этот раз к Балашам в соседнее село. Ни отец, ни мать Лаврина ни разу не видели будущей невестки, поэтому всю дорогу расспрашивают, какой у нее характер и богатые ли родители.Читайте такжеСпіймати Кайдаша 3 и 4 серия смотреть онлайн 03-03-2020 Увидев своими глазами, в какой тесноте и бедности живет семья, Кайдашиха, конечно, раздумала давать благословение. Еще больше она разозлилась, когда узнала, сколько будущей невестке лет…

Бесится и Мотря, которая понимает, что еще одной семье в доме попросту нет места. Карпо по-прежнему не хочет переезжать к ее родственникам – и она придумывает хитрый план уговорить Лаврина переделать в жилой дом половину сарая. Но когда младший Кайдашенко заканчивает ремонт, Мотря сгорает от зависти, что упустила отдельную уютную хату. И снова начинает набрасываться на Карпа. Начинается развеселая дележка жилой площади. Но при этом всем хитрющий Лаврин добивается благословения на свадьбу.

Спіймати Кайдаша смотреть онлайн 5 серию - 04-03-2020:

Новые серии Спіймати Кайдаша выходят по будням в 20:00. Не пропустите 3 и 4 серии Спіймати Кайдаша.