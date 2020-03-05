Спіймати Кайдаша 6 и 7 серия смотреть онлайн 05-03-2020

Спіймати Кайдаша - смотреть онлайн 6 и 7 серия анонсы / СТБ

Новый иронично-драматический сериал Спіймати Кайдаша уже можно смотреть онлайн. 6 и 7 серия вышли в 20:00 и 21:00 на СТБ. Семья Кайдашей переживает трудные времена из-за необходимости продолжать род. У Мелашки рождается ребенок, в то время, как у Мотри и Карпа с этим проблемы.

Что показали в 6 и 7 серии сериала Спіймати Кайдаша - смотрите и читайте на Главреде.

Сериал выходит по буднях в 20-00 кроме пятницы.

Спіймати Кайдаша 6 серия смотреть онлайн - обзор 05-03-2020

Не обращая внимания на беременность Мелашки Кайдашиха не дает ей продохнуть, загружая тяжелой работой. А сама Мелашка еще и попыталась угодить старшей невестке, оказавшись меж двух огней.Читайте такжеСпіймати Кайдаша 5 серия смотреть онлайн 04-03-2020

Карпо с женой тем временем переезжают жить в отдельную хату, но ссоры не прекратились. Теперь Кайдашиха и Мотря делят свинью, кролей и кур по принципе "кто отберет быстрее". Они продолжают биться за границы огорода и двора. Омелько и Карпо ссорятся из-за СТО, потому что старший Кайдаш стал брать работу за выпивку. Карпо тоже учиняет передел имущества.

Скандалы доведут Кайдашей до полицейского участка, но в итоге, одной семье таки удастся отхапать кусок двора побольше.

Спіймати Кайдаша смотреть онлайн 6 серию - 05-03-2020:

Спіймати Кайдаша 7 серия смотреть онлайн - обзор 05-03-2020

Мелашка уже стала мамой, но у нее сильные скандалы с Кайдашихой, которая буквально не дает девушке подойти к ребенку - нянчит его сама, а Мелашку намеренно загружает бесконечным перечнем работы.Читайте такжеСпіймати Кайдаша 3 и 4 серия смотреть онлайн 03-03-2020

А вот у другой семьи проблемы из-за появления еще одного Кайдаша. Мотря все более угнетена из-за того, что у Лаврина и Мелашки уже есть ребенок, а у нее нет. Из-за отсутствия детей она привязалась к псу Султану так, словно он ее сын. Стоит животному съесть что-то не то, как она готова падать Карпу в ноги, плакать и умолять, чтобы он отвез его к ветеринару в сам Богуслав. Любовь Мотри к Султану набирает чудовищных оборотов, и Карпо решает, что пора обратиться к врачу.

Вот только репродуктолог дает нерадостные новости семье Кайдашей.

Спіймати Кайдаша смотреть онлайн 7 серию - 05-03-2020:

Новые серии Спіймати Кайдаша выходят по будням в 20:00. Не пропустите 6 и 7 серии Спіймати Кайдаша.