Создатели Бэтвумен нашли нову актрису на роль Кейт Кейн

Роль Бэтвумен сыграет актриса из сериала Криптон, и создатели сериала уже придумали сюжетный поворот, который объяснит смену внешности.
Канал CW нашел замену Руби Роуз на роль Бэтвумен в одноименном сериале. Кейт Кейн сыграет новая актриса Уоллис Дэй из Криптона.
Как сообщает The Hollywood Reporter, Сценаристы придумали авиакатастрофу, в котором Кейт получила сильнейшие повреждения лица, и перенесла пластические операции.
Новая Кети Кейн была показана в виде заложницы, захваченной в плен в новых материалах, которые показал канал.
Тем не менее Кейт не вернется к супергеройским будням. Костюм останется у Райан Уайлдер в исполнении Джависии Лесли.
Ранее Роуз заявила, что не против вернутся к роли Кейн в третьем сезоне. Но актриса не представляет, как это можно сделать с точки зрения сюжета.
Дэй Уоллис - британская актриса, родилась в 1994 году. Играла главную роль в сериале Холлиокс. После этого попала в популярные сериалы Члены королевской семьи, Криптон и Бесконечность.
- Напомним, что сериал Бэтвумен продлили на третий сезон еще до завершения второго.
- Второй сезон Бэтвумен вышел 17 января 2021 года. Всего в сезонах по 13 серий.
- Как ранее сообщал Главред, вскоре после ухода Руби Роуз, на ее место нашли темнокожую актрису Джавишу Лесли.
- До этого на ее место претендовала рэстлерша-лесбиянка.