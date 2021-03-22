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Создатели Бэтвумен нашли нову актрису на роль Кейт Кейн

22 марта 2021, 15:31

Роль Бэтвумен сыграет актриса из сериала Криптон, и создатели сериала уже придумали сюжетный поворот, который объяснит смену внешности.

Дэй Уоллис
Дэй Уоллис станет новой Бэтвумен / instagram.com/wallisday/

Канал CW нашел замену Руби Роуз на роль Бэтвумен в одноименном сериале. Кейт Кейн сыграет новая актриса Уоллис Дэй из Криптона.

Как сообщает The Hollywood Reporter, Сценаристы придумали авиакатастрофу, в котором Кейт получила сильнейшие повреждения лица, и перенесла пластические операции.

Новая Кети Кейн была показана в виде заложницы, захваченной в плен в новых материалах, которые показал канал.

Тем не менее Кейт не вернется к супергеройским будням. Костюм останется у Райан Уайлдер в исполнении Джависии Лесли.

Ранее Роуз заявила, что не против вернутся к роли Кейн в третьем сезоне. Но актриса не представляет, как это можно сделать с точки зрения сюжета.

Дэй Уоллис - британская актриса, родилась в 1994 году. Играла главную роль в сериале Холлиокс. После этого попала в популярные сериалы Члены королевской семьи, Криптон и Бесконечность.

  • Напомним, что сериал Бэтвумен продлили на третий сезон еще до завершения второго.
  • Второй сезон Бэтвумен вышел 17 января 2021 года. Всего в сезонах по 13 серий.
  • Как ранее сообщал Главред, вскоре после ухода Руби Роуз, на ее место нашли темнокожую актрису Джавишу Лесли.
  • До этого на ее место претендовала рэстлерша-лесбиянка.
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