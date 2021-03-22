Создатели Бэтвумен нашли нову актрису на роль Кейт Кейн

Дэй Уоллис станет новой Бэтвумен / instagram.com/wallisday/

Канал CW нашел замену Руби Роуз на роль Бэтвумен в одноименном сериале. Кейт Кейн сыграет новая актриса Уоллис Дэй из Криптона.

Как сообщает The Hollywood Reporter, Сценаристы придумали авиакатастрофу, в котором Кейт получила сильнейшие повреждения лица, и перенесла пластические операции.

Новая Кети Кейн была показана в виде заложницы, захваченной в плен в новых материалах, которые показал канал.

Тем не менее Кейт не вернется к супергеройским будням. Костюм останется у Райан Уайлдер в исполнении Джависии Лесли.

Ранее Роуз заявила, что не против вернутся к роли Кейн в третьем сезоне. Но актриса не представляет, как это можно сделать с точки зрения сюжета.

Дэй Уоллис - британская актриса, родилась в 1994 году. Играла главную роль в сериале Холлиокс. После этого попала в популярные сериалы Члены королевской семьи, Криптон и Бесконечность.