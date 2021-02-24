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Создательница Спіймати Кайдаша показала трейлер фильма Погані дороги

24 февраля 2021, 12:31

В Сети появился трейлер нового фильма - Погані дороги, который снимала режиссерка Наталья Ворожбит.

Погані дороги
Погані дороги 2021 - дата выхода, сюжет, актеры / Пресс-служба Артхаус Трафік

В Украине 1 апреля выходит новый фильм - Погані дороги, который является экранизацией пьесы режиссерки Натали Ворожбит.

Наталья Ворожбит в новом фильме расскажет 5 драматических историй, новел о людях с Донбасса. В них будет показано, как по-разному сложилась их жизнь.

Истории будут от людей с обеих сторон линии разграничения. Символичность дорог в фильме - это пять историй о любви, ненависти, доверии, предательстве и нарушении личных границ на фоне нарушения границ государственных.

Это те истории, которые не вошли в фильм Киборги, и все реально собранные на Донбассе.Читайте такжеСпіймати Кайдаша 2020 расширенная версия: дата выхода, актеры и как смотреть

Мировая премьера драмы состоялась в программе Неделя критики Венецианского кинофестиваля в 2020 году, где она была отмечена второй по престижности наградой - премией Circolo del Cinema di Verona как "наиболее инновационная лента в конкурсе".

Режиссер признана автором лучшего полнометражного дебюта - Ворожбит получила Национальную премию кинокритиков "Киноколо" в категории "Открытие года". А актеры Юрий Кулинич и Оксана Черкашина признаны лучшими в соответствующих актерских категориях Премии.

Как ранее сообщал Главред, Япония купила украинский сериал Крепостная, который побил все рекорды за свои два сезона, которые вышли на СТБ.

Уже появилась информация о том, когда выйдет 3 сезон Крепостной.

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