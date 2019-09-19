Крепостная 3 сезон: когда выйдет продолжение сериала

Крепостная 3 сезон: дата выхода / СТБ

Крепостная получила значительный резонанс и получила признание не только в Украине, но и в Европе и даже в Америке, так что когда заканчивается 2 сезон Крепостной, все интересно, когда выходит 3 сезон Крепостной. В соцсетях люди обсуждают дату выхода 3 сезона Крепостной, и эти вопросы дошли до руководства СТБ.

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Новый 3 сезон Крепостной может скоро выйти на СТБ. Планы на 3 сезон сериала Крепостная озвучил Дмитрий Троицкий на международном медиафоруме Kyiv Media Week. Директор департамента Вещания групи StarLightMedia Дмитрий Троицкий не исключает создание 3 сезона сериала Крепостная.

Троицкий назвал сериалы сейчас - главным полем боя для прайм-тайм многих телеканалов, поэтому СТБ не отказывается от сериала Крепостная.

По словам Дмитрия Троицкого планируется съемка 21 серии, которые выйдут с 2021 года.

Наопомним, все серии Крепостной 2 сезона уже вышли на сайте Телепортал. Описания к сериям можно почитать на сайте Главред. Ожидайте выхода 3 сезона Крепостной.