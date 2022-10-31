Тайная свадьба Максимуса-гладиатора: 58-летний Рассел Кроу женился

Рассел Кроу женился на Бритни Териот - СМИ / instagram.com/russellcrowe

58-летний новозеландский актер и режиссер Рассел Кроу (Гладиатор, Ной, Игры разума, Славные парни) женился на 39-летней актрисе Бритни Териот. Этой информацией делится издание Daily Mail.

Сейчас Кроу занят на съемках фильма Папский экзорцист. Вместе с ним в Италии была замечена и Териот. Пару не раз "ловили" милующимися в Риме. Об обручении или тайной свадьбе актеров папарацци заговорили после того, как заметили Бритни у выхода гостиницы, где она махала журналистам рукой, пытаясь прикрыть кольцо на безымянном пальце.

Ни Кроу, ни его избранница пока не комментируют слухи о женитьбе. Актер познакомился с Териот в 2013 году, на съемках фильма Город порока. Романтические отношения они подтвердили лишь в 2020 году публичным поцелуем на тенисном корте.

Для Рассела Кроу брак с Бритни Териот будет вторым. Ранее он был женат на австралийской актрисе и певице Даниэль Спенсер. От первой жены у него есть двое сыновей - Чарльз Спенсер-Кроу (2003 г.р. ) и Теннисон Спенсер-Кроу (2006 г.р.).

Въедливые папарацци уже успели "подколоть" Кроу, дескать актер является поклонником женщин определенного типа - изящных блондинок с творческой жилкой, а также подчеркнули удивительное внешнее сходство между Спенсер и Териот.

Ранее стало известно, что создатели сериала Теория большого взрыва, последняя серия которого вышла в 2019 году, всерьез задумываются над съемкой продолжения.

Также узами брака себя связала Лена Хиди, Серсея из Игры престолов - тайную свадьбу со звездой сериала Озарк она сыграла в Италии, в окружении друзей и своей киносемьи.

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