Warner Bros отказывается от показа фильмов одновременно онлайн и в кино

Годзилла против Конга 2021 / Courtesy of Warner Bros. Pictures and Legendary Pictures

Компания Warner Bros договорилась с компанией Cineworld, и постепенно будет отказываться от гибридного показа своих новых фильмов.

Как сообщает Deadline, Warner Bros получили право на показ новых фильмов в кинотеатрах в течении 45 дней.

Соглашение касается пока только кинотеатров в США и Великобритании.

Кинотеатры Regal, принадлежащих компании, планируется открывать более масштабно с 16 апреля.

Компании подписали многолетний договор о показе фильмов Warner Bros. Затем, начиная с 2022 года, фильмы Warner Bros получит 45-дневное окно эксклюзивности в кинотеатрах сети Regal Cineworld.

Таким образом, Warner Bros прекращает гибридные показы с HBO Мах начиная с 2022 года. Но, очевидно, для остальных релизов года, включая Дюну и четвертую матрицу, ситуация останется прежней: релиз в кино и онлайн будет одновременным,

В октябре 2020 Cineworld закрыла 536 кинотеатров Regal в США и 127 своих заведений Cineworld и Picturehouse в Великобритании. Позже в том же месяце она снова открыла 11 театров в Нью-Йорке, которые присоединились к семи мультиплексов Regal, которые все еще работали в Калифорнии в то время. Затем, в начале ноября, они были повторно закрыты.