Warner Bros отказывается от показа фильмов одновременно онлайн и в кино

Кинокомпания Warner Bros после нескольких месяцев экспериментов и множества скандалов, готовятся к прекращению новой карантинной практики.
Компания Warner Bros договорилась с компанией Cineworld, и постепенно будет отказываться от гибридного показа своих новых фильмов.
Как сообщает Deadline, Warner Bros получили право на показ новых фильмов в кинотеатрах в течении 45 дней.
Соглашение касается пока только кинотеатров в США и Великобритании.
Кинотеатры Regal, принадлежащих компании, планируется открывать более масштабно с 16 апреля.
Компании подписали многолетний договор о показе фильмов Warner Bros. Затем, начиная с 2022 года, фильмы Warner Bros получит 45-дневное окно эксклюзивности в кинотеатрах сети Regal Cineworld.
Таким образом, Warner Bros прекращает гибридные показы с HBO Мах начиная с 2022 года. Но, очевидно, для остальных релизов года, включая Дюну и четвертую матрицу, ситуация останется прежней: релиз в кино и онлайн будет одновременным,
В октябре 2020 Cineworld закрыла 536 кинотеатров Regal в США и 127 своих заведений Cineworld и Picturehouse в Великобритании. Позже в том же месяце она снова открыла 11 театров в Нью-Йорке, которые присоединились к семи мультиплексов Regal, которые все еще работали в Калифорнии в то время. Затем, в начале ноября, они были повторно закрыты.
- Напомним, в декабре 2021, Warner Bros приняла решение в день премьеры всех 17 фильмов в 2021 году одновременно запустить их на своей стриминговой платформе HBO Max.
- Режиссер Кристофер Нолан и создатель Дюны Дени Вильнев раскритиковали Warner Bros за единоличное решение выпускать все свои фильмы на HBO Max.
- Актеры из Чудо-женщины, которая вышла в декабре по этой схеме получили компенсацию, но ничего не известно по поводу остальных фильмов 2021 года.