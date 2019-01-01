Прогноз на 2019 год: чего ждать миру в Новом году

Китай станет главным победителем в 2019 году / ostrnum.com

Чего миру стоит ожидать в ближайшие 365 дней?

1. Главным событием 2019 года обещает стать всемирный экономический кризис. Все предпосылки для его начала уже есть. Во-первых, цикличность: такие кризисы случаются примерно каждые 10 лет - в 1998 и 2008 годах все рушилось. В 2018 мировая экономика устояла. Но в конце уходящего года американский фондовый рынок Dow Jones начало очень серьезно лихорадить. (И это - во-вторых). Декабрь оказался для биржи худшим за последние 30 лет. В-третьих, стремительно падают цены на сырьевые товары: бизнес уверен, что производство в мире упадет, сырья и энергии надо будет меньше. В-четвертых, ФРС США повышает учетную ставку, предупреждая возможный всплеск инфляции. Помимо всего этого есть и политические факторы экономического риска: Дональд Трамп продолжает экономическую войну против почти всего мира; правительство США осталось без денег и не работает в полную силу из-за конфликта между президентом и Конгрессом; Европа тоже далека от стабильности: там Брексит, подъем популистов, волнения во Франции и смена политических поколений в Германии. На этом фоне глобальный экономический кризис в 2019 году представляется почти неизбежным. Миру очень повезет, если он все-таки не случится.

Читайте такжеВ 2019 году Россию трахнет так, что будет сложно устоять на ногах2. Еще одним фактором глобального риска останутся Северная Африка и Ближний Восток. В 2019 году гражданская война в Ливии может завершиться победой местного генерала Халифы Хафтара, которого поддерживают авторитарные Египет и Россия. Используя Ливию как регулятор потока беженцев, они смогут успешно давить на Европу, добиваясь каких-то своих целей.

3. В самом Египте продолжится консолидация власти президента-фельдмаршала Абдель-Фатаха аль-Сиси, который все больше напоминает не демократически избранного лидера, а полноценного военного диктатора, построившего в стране режим абсолютной личной власти. В этом он парадоксальным образом опирается на поддержку со стороны США, Израиля, России и Саудовской Аравии, которым фельдмаршал нравится в равной степени, хотя и по разным причинам.

4. В Израиле 2019 год обещает стать исключительно важным. Во-первых, с ускорением строительства еврейских поселений на западном берегу реки Иордан будет окончательно похоронена идея создания двух государств для двух народов. Палестинцы уже точно своего государства не получат, так как для него просто не останется земли. Во-вторых, в 2019 году своего поста может лишиться бессменный премьер-министр Биньямин Нетанияху. За ним уже пришли полиция и прокуратура, которые в Израиле неумолимы и неподкупны. Если "король Биби" и правда переедет из премьерской резиденции в тюремную камеру, вся политическая ситуация на Ближнем Востоке изменится самым радикальным образом. Дело в том, что последние лет 10 позиция Израиля по любому вопросу была на самом деле его личной позицией. Без Биби все существенно поменяется.

Читайте такжеСледующие два года могут оказаться фатальными для Украины5. После убийства журналиста Джамаля Хашукджи Саудовская Аравия оказалась перед возможной сменой элит. Если мир продолжит жесткий бойкот фактического правителя - наследного принца Мухаммеда бин Салмана (МБС), то его отец, король Салман, может назначить правителем страны кого-то другого. Теоретически, для него интересы страны должны быть важнее интересов сына (пусть даже и любимого). МБС, в свою очередь, будет опираться на союзников - руководителей Египта, США, Израиля и (с недавних пор) России. Эти люди не дадут ему исчезнуть с политической карты мира.

6. Соседний Ирак постепенно отдаляется от США и сближается с Ираном. Парламент Ирака, где большинство составляют шииты, уже потребовал вывода американских войск из своей страны. Дональд Трамп, желающий как можно скорее вытащить свою страну с Ближнего Востока, в 2019 году может и решиться на вывод войск из Ирака, точно так же, как в 2018 году он решился на вывод своего контингента из Сирии. В этом случае место американцев почти наверняка займут иранцы, а Ирак окончательно войдет в орбиту Тегерана.

7. Для Ирана 2019 год вообще обещает стать довольно успешным. Американцы уходят из союзной ему Сирии, сокращают присутствие в соседнем Афганистане, думают покидать Ирак. Самые принципиальные враги - израильский премьер и саудовский кронпринц - столкнулись с огромными трудностями у себя дома в политическом смысле могут следующий год не пережить. Но самое главное - Иран стоит на пороге осуществления главной своей стратегической задачи - создания прямого и непрерывного наземного шиитского коридора от берегов Персидского залива и Индийского океана к Средиземному морю и израильской границы. В 2019 году уже ничто не будет мешать создать, наконец, "шиитский полумесяц", как его порой называют в прессе. Если получится, то в истории Ирана это станет эпохальным событием.

Читайте такжеПроект Украина: новогодний прогноз8. В Сирии тем временем гражданская война и не думает стихать. После ухода оттуда американских войск наверняка начнутся столкновения между курдами и турецкой армией. Кроме того, Исламское государство попробует возродиться из пепла, ну а Башар Асад, "Хизбалла" и иранцы бросят все силы на создание вышеупомянутого "шиитского полумесяца". Ради достижения этой цели они не остановятся ни перед чем и атакуют любую силу, которая встанет на их пути.

9. В Европе тоже будут идти крайне непростые процессы. Самым, пожалуй, важным и наполненным последствиями будет Брексит. Окончательный выход Великобритании из ЕС должен состояться 29 марта. Судя по тому, как сейчас развиваются события в Лондоне, этот выход состоится безо всяких договоренностей с Брюсселем, будет "жестким" и максимально болезненным для обеих сторон. Британская экономика пойдет на спад, правительство с высокой вероятностью падет, будут объявлены новые выборы. Но самое главное: Шотландия и Северная Ирландия с высокой долей вероятности объявят о проведении референдумов об отделении от Соединеного Королевства. В условиях хаотичного и болезненного "жесткого Брексита", бардака в политике и спада в экономике развал страны будет вполне возможным.

10. Во Франции продолжит кристаллизоваться антиэлитарное народное движение, показавшее себя во время протеста "Желтых жилетов". Эти люди хотят больше прямой демократии (максимального использования референдумов) в политике, а также большей социальной защищенности и меньшего имущественного расслоения в экономике. Вполне вероятно, что правые и левые популисты постараются изменить свои программы так, чтобы захватить хотя бы часть этого электората. Традиционным политическим партиям и даже Эммануэлю Макрону с его сравнительно новым движением En Marche! ничего хорошего в электоральном смысле уже не светит.

11. В Германии продолжится смена политических поколений. Люди, рожденные в послевоенные годы (поколение Ангелы Меркель) уступает место тем, кто появился на свет в 1970-е и 1980-е годы. Эти люди менее подвержены комплексу вины за преступления своих дедов, они намного более динамичны и глобализированы. Я думаю, что они станут основным мотором преобразования ЕС из аморфного союза в единое государство - либеральную континентальню империю под немецким управлением из Берлина. ЕС только так сможет сохранить свое значение в XXI веке и стать конкурентоспособным глобальным игроком - наряду со США и Китаем. В противном случае, Европа превратится в музей.

12. Первое серьезное столкновение между новыми европейскими интеграторами и популистскими силами, мечтающими редуцировать ЕС до клуба стран с общими ценностями, случится в мае 2019 года, когда состоятся выборы в Европарламент. Если победят интеграторы, то ЕС получит шанс преобразоваться в серьезную силу, с которой в мире придется всем считаться. Если же победят популисты, то это станет началом деградации и конца Евросоюза. Эммануэль Макрон, кстати, на днях уже заявил, что большинство французов сейчас на референдуме проголосовали бы за выход из ЕС - как и британцы в 2016 году. От такого исхода сейчас спасает только отсутствие референдума. Наступающий год просто обязан стать годом серьезного боя всем тем силам, которые выступают против постепенного распада ЕС, иначе этот проект может очень печально закончиться.

Читайте такжеПрогноз удара Путина по Украине: как это будет13. В США основным поставщиком новостей останется Дональд Трамп. Требованием выделить пять миллиардов на строительство Стены он загнал себя в ловушку. Его собственные избиратели не простят ему отказа от исполнения этого обещания, а демократы ни за что не дадут ему этих денег. В результате правительство США будет парализовано на неопределенное время. Вместе с вероятным экономическим спадом, недовольством крупного бизнеса и раздражением элиты внешнеполитическими провалами это создает почву для начала процедуры импичмента. Сигналом для его начала должна стать публикация отчета Роберта Мюллера о расследовании связей команды Трампа с РФ. Если такая связь была (а сомневаться в этом уже не приходится), то импичмент поддержат и республиканцы. Вероятнее всего, процесс начнется весной 2019 года, а в декабре президентом США будет уже Майк Пенс - нынешний вице-президент страны.

14. Российское руководство считает проблемы и неудачи других стран своими достижениями, не понимая, что кризис в США по РФ ударит даже больнее, чем по самим американцам. Кроме того, для стран Запада Москва остается удобной "грушей для битья" при возникновении у них внутренних сложностей. В этой связи санкции против окружения Владимира Путина в 2019 году будут значительно усилены, а экономику РФ ожидают поистине жуткие времена. Москва, готовясь к ним, собирается выжать все возможные и невозможные соки из населения, о чем сообщил сам Путин, посоветовав россиянам не надеяться на государство.

Рост налогов, акцизов, тарифов, штрафов, пенсионного возраста при одновременном сокращении расходов на образование, медицину и социальную сферу должен лишить россиян почти всех их сбережений. Правительство РФ уверено, что народ все вытерпит, но некоторые проблемы есть уже сейчас: по опросам, уже примерно год более 90 процентов россиян надеются только на себя. Государство они считают источником проблем и расходов, а не благ и денег. Но поскольку режим много лет подряд сам персонализировал государство в лице Путина, люди начинают видеть именно в нем причину растущей бедности и ухудшения качества своей жизни. Пропаганда, вещающая о "злых" Украине и Западе, прекратила работать в конце 2016 года.

Каждые новые местные выборы показывают все более глубокое падение рейтингов партии власти и общего доверия населения к руководству страны. Кроме того, нельзя забывать об эффекте санкций и намечающемся мировом экономическом кризисе. Стремительное обнищание широких слоев населения, рост недоверия к государству и Путину, отказ "морфиевых уколов" пропаганды - все это, думаю, приведет к началу новой волны протестов против власти в РФ. Весну и лето россияне еще потерпят, но вот осенью и (особенно) зимой 2019-2020 годов российский режим начет очень серьезно шататься.

15. Ну и последний пункт - Китай. В 2019 году продолжится возрастание удельной доли китайской экономики в общемировой. Эта страна проведет больше космических запусков, чем любая другая в мире, истратит на фундаментальную науку почти столько же денег, сколько США. Мировой экономический кризис поспособствует достижению долгосрочной цели Пекина - переориентации местного производства с экспорта на нужды китайского рынка. Рост китайской экономики даже в условиях кризиса будет продолжен благодаря глобальному обрушению цен на сырье и энергоносители, от которых зависит ВВП Китая. Кроме того, за счет своей антидемократической природы КНР сможет жестко управлять главными экономическими показателями в момент кризиса, не давая стране рухнуть в пропасть. Думаю, Китай станет главным победителем по итогам 2019 года.

Иван Яковина, журналист, для НВ