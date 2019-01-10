Трамп убирал последнее препятствие в расследовании связей с Кремлем

Илья Куса

Эксперт по международным отношениям Украинского института будущего

10 января 2019, 13:34

Теперь президент США может уволить Роберта Мюллера или обложить своими людьми.

Спецпрокурор Роберт Мюллер
Спецпрокурор Роберт Мюллер / GettyImages

А вот и наступает showdown. Ещё один важный человек стал жертвой противостояния с администрацией Дональда Трампа.

Заместитель генпрокурора США, курирующий расследование спецпрокурора Роберта Мюллера против Трампа, Род Розенстайн уволился из Министерства юстиции. Он уйдет, как только назначат нового человека на его место.

После увольнения Трампом генпрокурора Джеффа Сешнса в ноябре, уход Розенстайна был вопросом времени.

Читайте такжеВ Москве и Пекине тихо радуются крепчающему маразму ШтатовИменно Розенстайн назначил расследование Мюллера и наделил последнего невиданными ранее полномочиями в этом деле, что привело Трампа в бешенство. С тех пор президент несколько раз порывался уволить их всех, однако решил дождаться благоприятного момента.

Теперь у Дональда Трампа нет вообще никаких препятствий, чтобы ослабить хватку Роберта Мюллера или вообще уволить его.

Правда, пойдёт ли президент на столь откровенное и рискованное увольнение - это ещё вопрос. Скорее всего, он просто обложит спецпрокурора своими людьми, которые будут максимально затягивать его расследование и мешать ему.

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США Дональд Трамп Роберт Мюллер
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