Дональд Трамп согласился на допрос у Мюллера. С рядом условий

У Трампа ряд условий, после выполнения которых Мюллер может поговорить с Трампом / GettyImages

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов принять участие в допросе по делу о связях его предвыборной кампании с Россией, но только на определенных условиях, сообщает Reuters.

"Я бы сделал это при определенных обстоятельствах. Думаю, если мы встретимся, то это будет честная встреча. Не хочу, чтобы мне устраивали ловушку лжесвидетельства", — сказал Трамп журналистам.

Специальный прокурор ФБР США Роберт Мюллер, который расследует вмешательство Кремля в американские выборы 2016 года, уже давно хочет задать главе государства ряд вопросов.

Читайте такжеВ США обвинили Россию: стоит за попытками вмешательства в предстоящие выборыПри этом адвокат главы Белого дома Руди Джулиани неоднократно заявлял, что пока не видит возможности для проведения допроса его клиента.

Напомним, ранее легендарный американский журналист Боб Вудворд в своей книге "Страх. Трамп в Белом доме" рассказал, как президента США отговаривали от встречи со специальным прокурором Робертом Мюллером и дачи показаний по делу о вмешательстве РФ в американские выборы.