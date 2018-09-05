"Никаких показаний, иначе тюрьма": стало известно, как Трампа отговаривали от встречи с Мюллером

Книга Вудворда может вызвать в Белом доме грандиозный скандал / Breitbart

Легендарный американский журналист Боб Вудворд в своей книге "Страх. Трамп в Белом доме" рассказал, как президента США отговаривали от встречи со специальным прокурором Робертом Мюллером и дачи показаний по делу о вмешательстве РФ в американские выборы.

"По данным Вудворда, 27 января этого года бывший адвокат Трампа Джон Дауд устроил президенту репетицию допроса у спецпрокурора Роберта Мюллера о связях между его предвыборным штабом и Россией, а также о его деятельности на президентском посту", - пишет "ВВС. Русская служба".

Читайте такжеВ США "залили" в Сеть запись разговора Трампа с автором книги о нем Бобом ВудвордомДауд, на тот момент еще работавший на Трампа, неоднократно предупреждал президента, что этот допрос "добром не кончится". Трамп путался в своих показаниях, забывал факты, слишком легко приходил в ярость, не выдерживая напора вопросов. В итоге американский президент сорвался и назвал все расследование Мюллера "проклятой фабрикацией".

"Дауд честно сказал Трампу, что если тот согласится отвечать на вопросы Мюллера, то может оказаться в тюрьме. Адвокат был готов пойти к Мюллеру и сказать, что беседа не состоится, потому что он не может позволить президенту "выставить себя идиотом и опозорить страну на весь мир", - пишет информслужба.

Однако несмотря на все доводы, позднее Трамп заявил, что все-таки желает выступить перед комиссией Мюллера, наотрез отказавшись слушать Дауда, которые после этого подал в отставку, заявив, что "больше ничем не может ему помочь".

Вудворд (который в начале 70-х вместе с Карлом Бернстайном "раскрутил" Уотергейтский скандал, приведший к импичменту президента Никсона − "Главред") также сказал, что его книга − "жесткий взгляд" на политику Трампа и его администрации. Тот заверил журналиста, что "привык к такому" и не винит его.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в книге Вудворда рассказывается, как Трамп в матерной форме предлагал ликвидировать сирийского диктатора Башара Асада и о том, как президента США ругал глава аппарата Белого дома.