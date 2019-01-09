Манафорт уточнял "план по Украине" с агентом Кремля - CNN

Пол Манафорт / Reuters

Известный по работе с президентом-беглецом Виктором Януковичем и Партией регионов политтехнолог из США Пол Манафорт неоднократно обсуждал "мирный план по Украине" с Константином Килимником, которого СМИ называют "агентом Кремля".

Такое сообщение опубликовал американский телеканал CNN. По данным репортеров, Манафорт и Килимник также обменивались данными социальных опросов по избирательной кампании Дональда Трампа в 2016-м.

Читайте такжеВмешательство России в выборы в США: Манафорт нанес удар по ТрампуКроме того, бывший советник и политтехнолог Януковича якобы виделся с Килимником в Мадриде − в феврале 2017-го, то есть уже после избрания президентом США Дональда Трампа.

Вся вышеуказанная информация содержатся в документах суда, которые подготовил офис расследующего связь между Дональдом Трамп и Россией спецпрокурора Роберта Мюллера.

Напомним, ранее американские СМИ сообщали, что заработанные в Украине огромные деньги Манафорт не осмелился включить в декларацию.