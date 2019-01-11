Россия продемонстрировала готовность эскалации в Азовском море

Эсминец "Североморск"

Между прочим, фрегат российского Северного флота "Североморск", который вошел в Черное море, был до 90-х годов "Маршалом Буденным", "маршалом Жуковым", а потом даже "Симферополем". Кое-чему у русских можно поучиться - как менять информационный контекст.

После кризиса 25 ноября украинское общество "заведено" военно-морской темой, а потому сегодня СМИ интересуются, что бы это могло значить? Почему Андрей Клименко обратил на это внимание?

Прежде всего, проходами военными судами разных стран Черноморских проливов Андрей занимается давно. Задолго до начала войны. Он не один, есть несколько фотографов и даже посвященных этому специализированных интернет-ресурсов. Поэтому временами информация о проходе кем-то это лишь информация. Но война, кризис в Керченском проливе, призывы Украины увеличить присутствие кораблей государств НАТО в Черном море - все это создает четкий контекст.

"Североморск" является одним из лучших боевых кораблей россиян. Он постоянно в походах, на учениях и т.д. В свой нынешний поход "Североморск" вышел еще в июле прошлого года.

Что задумали российские стратеги мы можем только догадываться. Но этих догадок может быть несколько.

Заход корабля является частью "рабочей программы". Он давно в плавании и могут существовать какого-то рода технические причины зайти в ближайшую военно-морскую базу для решения вопросов, которые не могут быть решены вне территории России. Ну, там, какой-то ремонт, частичная смена экипажа, пополнение запасов чего-то, частичное переоснащение и т.д.

Но даже если демонстративности в действиях россиян по их задумке не было, ситуация выглядит несколько иначе.

Читайте такжеПолитолог оценил вероятность войны НАТО и России в Черном мореВ течение последних недель корабли стран НАТО в Черном море были и есть. Конечно же эти визиты являются ответом на расширение российской агрессии. Но натовцы только демонстрируют свое присутствие, интерес, изучают возможный театр военных действий. Класс их кораблей является скорее сигналом "я не сдамся без боя", чем провокацией этой битвы.

Россияне отвечают четко: мы готовы к дальнейшей эскалации. Мы тоже имеем чем расширять свое присутствие. И наши намерения более решительные, чем в НАТО: мы готовы к бою, и нам есть, чем вести этот бой.

Думаю, что "Североморск" подтверждает вывод "Майдана иностранных дел", что для России принципиально закрепить полное военное доминирование в черноморском бассейне, она готовится к дальнейшей конфронтации и эскалации.

Конечно, такие жесты делаются, прежде всего, в сторону НАТО: учтите, ребята, насколько далеко вы готовы зайти, и способны ли вы учитывая имеющуюся политическую волю и ресурсы зайти дальше нас? Такая русская логика поведения вполне воспринималась президентом Обамой, который был убежден, что США не должны втягиваться в вооруженный конфликт в Украине, потому что США имеет меньше чем Россия ресурсов, которые готова вложить в эту ситуацию.

Является это сигналом и для наших горячих голов, которые готовы повторить попытку прохода через Керченский пролив кораблями ВМСУ. В период новогодних и рождественских праздников блокада Азовского моря происходила преимущественно из-за климатических причин. Россияне просят не расслабляться. Все только начинается.

Мы это знаем. Но готовы ли?