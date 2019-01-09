В Черное море приплыл боевой корабль российского Северного флота

Еще одно российское боевое судно появилось в черноморской акватории.
В среду, 9 января, в акваторию Черного моря вошел боевой корабль российского Северного флота.
Соответствующее сообщение опубликовал руководитель проекта "Майдан иностранных дел" Андрей Клименко.
"Утром 9 января в Черное море вошел ракетный противолодочный эсминец" Североморск "(619), проект "Фрегат", по классификации НАТО − Udaloy", − написал он.
Напомним, ранее эксперт рассказал, для чего Россия нагнала военные корабли в Азовское море.