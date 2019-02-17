Украина разваливающаяся, или Почему майданы не помогли

Андрей Головачев

политический эксперт

17 февраля 2019, 12:18

Нашу страну спасет только социальная революция.

Обвал дома во Львове

На днях во Львове обвалился дом. Обвалился от старости и от отсутствия инвестиций в его модернизацию.

Картина жуткая, но, к сожалению, ставшая уже настолько привычной для Украины, что на подобные случаи уже мало кто обращает внимание. Все это уже воспринимается как рядовой случай, как информационный шум.

Такие случаи происходят по всей стране ежедневно. Распад инфраструктуры идет повсеместно и во всех направлениях: ежемесячно исчезают сотни километров дорог, разрушаются мосты, государственные здания, склады, объекты энергетики, порты, теплотрассы, газопроводы,техника и так далее. Происходит это скачками: сначала накапливаются многочисленные деформации, потом происходит взрыв или разрушение. Если ознакомиться со статистикой происшествий по всей стране, то можно просто чокнуться от ужаса.

Читайте такжеКак уничтожить в Украине коррупцию всего за несколько летПричина этого - отсутствие необходимого объема инвестиций. Накопленный дефицит инвестиций в инфраструктуру страны за годы независимости, по различным оценкам, составляет уже более 150 млрд долл! Все разговоры о том, что экономика Украины растет - это сказки для дефективных!

При существующем олигархическом политическом режиме изменить ситуацию с развалом инфраструктуры невозможно в принципе, потому что клановая система не в состоянии обеспечить приток инвестиций в страну. А за счет бюджета страна не в состоянии даже пенсии нормальные обеспечить, не то что решить проблемы инфраструктуры.

Изменить ситуацию и спасти инфраструктуру страны можно только за пару десятилетий упорного труда, страданий и лишений и только после радикального изменения политического режима в стране в направлении демократии и либерализма. А это возможно только в ходе социальной революции, которая меняет все стороны общественной жизни и, в первую очередь, меняет мораль.

Читайте такжеВенесуэлизация Украины набирает оборотыВсе наши майданы не являлись такими социальными революциями, а были так называемыми политическими революциями, которые лишь меняли властный клан, но не меняли суть политической системы и сути общественных отношений.

Политические революции осуществляются сравнительно небольшим слоем людей (2-3%), при пассивности всего остального общества, поэтому они, как правило, не затрагивают основ режима. Именно это и имело место во время наших майданов. Социальные революции имеют успех только тогда, когда они вовлекают в массовые протесты огромные слои общества.

Если в нашей стране произойдет социальная революция до того, как развалится вся инфраструктура (и в первую очередь ядерные объекты), то у нее будет будущее. Если нет, то - нет.

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революция Андрей Головачев
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