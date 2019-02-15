В центре Львова с грохотом обрушился дом: опубликованы фото

Инцидент произошел на улице Лычаковская.
Накануне во Львове на улице Лычаковская, случилось частичное обрушение в неэксплуатируемой части трехтажного жилого дома.
Соответствующее сообщение опубликовали представители пресс-службы городского управления ГСЧС. По словам спасателей, в результате инцидента были разрушены несущие стены и межэтажное перекрытие.
По предварительной информации, жертвы и пострадавшие отсутствуют. В городской администрации Львове сейчас решают вопрос о временном отселении жителей жилой части дома.
Напомним, обвал жилого дома произошел в Одессе, а в Кривом Роге рухнула половина дворца культуры.