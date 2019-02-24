Три условия для возврата Донбасса и Крыма

Европа не готова называть конфликт войной и осторожна в оценках / Фото: NATO Maritime Command

С одной стороны, так называемые Минские договоренности были подписаны под угрозой военного поражения, поэтому они не касались вопроса Крыма. С другой стороны, ни политическая элита до выборов президента, ни после прихода Порошенко к власти не отреагировала на аннексию Крыма и начало войны в Донбассе в соответствии с Конституцией и Законом Украины "Об обороне". Указанные правовые рамки определяют то, что вооруженная агрессия РФ против Украины началась с блокировки военных частей в Крыму и затем продолжилась на территории Донецкой и Луганской областей. То есть война началась с Крыма, и пока все территории в состав Украины не вернутся, мы находимся в состоянии войны.

Впрочем, де-юре между нами не происходит вооруженного конфликта, и конфликтом его не считает международное сообщество. Вспомним последнюю резолюцию ПАСЕ, где очередной акт агрессии РФ в Черном море 25 ноября описывается исключительно как противоречивый с точки зрения права инцидент. Эта же резолюция не назвала захваченных моряков военнопленными.

Будет большой ошибкой продолжать разделение различных эпизодов агрессии России, в частности, разделять Крым и Донбасс. Вполне понятно, что Россия не будет соглашаться на включение вопрос Крыма в переговоры о прекращении агрессии, которую она тоже не признает. Так что мы должны понять, что конфликт с РФ будет длиться годами, пока все территории не вернутся в состав Украины.

Читайте такжеПутину в Мюнхене дали добро на войну в УкраинеРазграничение этих вопросов граничит с преступлением. Крым есть и будет весомым фактором реальной опасности для Украины, Черноморского региона и европейского континента. Наша задача - убеждать западных партнеров, что Крым является не только тюрьмой для украинцев, где системно нарушают права человека, но и крупнейшей в мире военной базой, угрожает не только Украине и странам вне зонтика НАТО, но и, собственно, странам-членам ЕС и НАТО.

Более того, Крым является плацдармом для расширения российского присутствия в стратегически важном для США и Европы ближневосточном регионе. Пока Крым не вернется в состав Украины, он будет оставаться серьезной политикой безопасности угрозой.

Есть три условия прекращения войны:

1) капитуляция Украины, которая является невозможной ввиду настроения украинцев и способности защищать государство;

2) потеря Россией ресурсов для ведения агрессивной войны;

3) в Кремле доходят до понимания, что цена покорения Украины слишком высока.

Сейчас действующие санкции существенно подрывают ресурсную базу агрессии (за годы войны с Украиной из российской экономики выведено $325 млрд), но поддержка рядовыми россиянами путинского режима и наличная денежная "подушка" дают возможность еще некоторое время продолжать агрессивный курс. Цена агрессии возрастает, но в понимании Путина она является умеренной платой за возврат на геополитическую сцену. Поэтому победа Украины заключается в избежании существенного военного поражения в случае широкомасштабного вторжения, усилении сектора безопасности и обороны (интенсивное доведение до стандартов НАТО ВСУ), политических реформ, которые обеспечат стремительный экономический рост, улучшении благосостояния и дополнительных ресурсах на оборону. На дипломатическом фронте нам придется противодействовать большому давлению, направленному на поиск "компромисса" с РФ, а также вынесению за скобки вопроса Крыма.

Таким образом, в большей степени победа зависит от Киева, чем от тех, кто нас поддерживает на Западе, или Москвы.

Нет разницы, в каком формате вести переговоры с Россией. Самое главное - содержание переговоров. Сейчас в Кремле считают, что могут вернуть себе Украину через определенное время. Очевидно, что, хотя и болезненные санкции и политические маневры Запада доставляют беспокойство Москве, но их явно недостаточно, чтобы получить немедленный результат.