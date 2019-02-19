Возрождающаяся Россия: миф и реальность

Путин / Reuters

Сделаем Россию снова великой. Такова миссия российского президента Владимира Путина в международной политике. После своего возвращения в Кремль в 2012 году он занялся более агрессивной внешней политикой, стремясь занять место на вершине мировой дипломатии.

Усилия окупились. Благодаря военному вмешательству в Сирию, Россия превратилась из стороннего наблюдателя в ведущего влиятельного лидера на Ближнем Востоке.

Демонстрируя этот недавно приобретенный статус, Путин на днях принял президентов Турции и Ирана Реджепа Тайипа Эрдогана и Хасана Рухани, чтобы скоординировать совместный ответ на решение президента США Дональда Трампа вывести войска США из Сирии.

Саммит ознаменовал двухлетнюю годовщину так называемого Астанинского процесса, чья заявленная цель - положить конец кровопролитию в ближневосточной стране.

Читайте такжеПутин - принадлежащий прошлому паразит без будущегоОчевидно, что США не являются частью процесса. Таким образом, Астана может стать предвестником грядущего нового мирового порядка: такого, в котором зарождаются незападные державы - Россия, Китай, Индия и другие.

За последние несколько лет Путин не уклонялся от конфронтации с Западом. В первые годы своего лидерства он искренне поддерживал США после событий 11 сентября и даже рекламировал перспективу вступления России в НАТО.

Восприятие России в мире изменилось. Вплоть до 2014 года США и ЕС считали ее сложным партнером, но не полноценным противником.

Но к тому времени, когда он выступил со своей часто цитируемой речью на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году, Путин убедился, что США и их союзники пытаются свергнуть его с престола, разжигая "цветные революции" на постсоветском пространстве. Восстания арабов в 2010-2011 годах только подтвердили его опасения, и, будучи премьер-министром, он публично осудил решение тогдашнего президента Дмитрия Медведева не блокировать резолюцию Совета Безопасности ООН. Резолюция одобрила бесполетную зону над Ливией, что ускорило действия англичан и французов, воздушные атаки и окончательное падение ливийского лидера Муаммара Каддафи.

Но раскол с Западом стал постоянным, когда Россия аннексировала Крымский полуостров Украины весной 2014 года. С тех пор Путин бросил вызов как США, так и их европейским союзникам, которые ввели санкции в ответ на аннексию, а также вторжение Москвы на Донбасс, где боевые действия продолжаются до наших дней.

Восприятие России в мире изменилось. Вплоть до 2014 года США и ЕС считали ее сложным партнером, но не полноценным противником. Теперь стратегия национальной обороны Пентагона ставит Россию в качестве военной угрозы наравне с растущим Китаем. НАТО разместил войска в Восточной Европе, чтобы отговорить Москву от агрессивных действий за ее пределами.

Более того, нарастают опасения, что Россия использует различные инструменты - от экономического шантажа до кибератак и от дезинформации до поддержки правых и радикальных левых популистских партий, чтобы подорвать своих западных конкурентов изнутри. Продолжающиеся споры о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года в США, наряду с прокремлевской риторикой антииммиграционных политиков в Европе, таких как президент Венгрии Виктор Орбан и министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини, не перестают вызывать опасения.

Читайте такжеПутину нужно смириться - одну игру в Украине он уже проигралНо Россия не такая сильная во всем. ВВП РФ в размере 1,57 триллиона долларов составляет всего 8% от ВВП США и сопоставим с ВВП такой европейской страны среднего размера, как Испания. Евразийский экономический союз (ЕАЭС), который Путин наконец-то сумел создать в 2014 году после многолетних усилий, не идет ни в какое сравнение с экономическим гигантом, которым является ЕС.

Москва стала лучше вести ограниченные войны, такие как в Украине и Сирии, но она не в состоянии проецировать военную мощь в глобальном масштабе

Российский стратегический ядерный арсенал, унаследованный от некогда могущественного Советского Союза, находится на том же уровне, что и США. Тем не менее, несмотря на амбициозную военную реформу, которая произошла за последнее десятилетие, российские вооруженные силы значительно отстают от армии США в плане возможностей и технологической сложности. Бюджет России на оборону составляет 63 млрд долларов и значительно уступает бюджетам США и Китая, составляющим 643 млрд долларов и 168 млрд долларов, соответственно.

Москва стала лучше вести ограниченные войны, такие как в Украине и Сирии, но она не в состоянии проецировать военную мощь в глобальном масштабе. Несмотря на свои относительно тесные связи с Китаем и Индией, Россия не может полагаться на стабильную сеть альянсов, аналогичную тем, которые США имеют в Европе, Восточной Азии и за ее пределами.

Одним словом, Российская Федерация не может и не заменит США как ведущую державу или гегемона на Ближнем Востоке или в любой другой части мира. Даже ее доминирование в постсоветской Евразии - непростая задача.

В постамериканском мире Россия тоже скорее всего станет младшим партнером Пекина, а не равноправным участником.

Страны Восточной Европы, такие как Украина, Грузия и Молдова, экономически и политически ориентированы на Запад. В Центральной Азии Китай становится все более влиятельным центром притяжения. В постамериканском мире Россия тоже скорее всего станет младшим партнером Пекина, а не равноправным участником.

Читайте такжеСамая большая проблема после ухода ПутинаСуть стратегии России состоит в том, чтобы, по словам покойного российского политика Евгения Примакова, "хорошо играть слабой рукой". В некоторых случаях это включает в себя использование уязвимостей противника. Поляризованная внутренняя политика на Западе усилила руку России. Это позволило Путину более эффективно играть в игру "разделяй и властвуй".

В других случаях Россия выиграла от гибкости. Например, на Ближнем Востоке она успешно сотрудничает со всеми взаимно антагонистическими странами: Ираном, Израилем, Персидским заливом, Турцией, курдами и т. д.

Тем не менее, внешнеполитические достижения Путина остаются неоднозначными. Иногда его азартные игры окупаются, иногда нет. Российские истребители вместе с сухопутными войсками Ирана спасли режим Асада в Сирии. Крым тоже был удачным ходом. Он повысил рейтинг популярности российского президента в стране до 80% и более.

Если Николас Мадуро выживет в Венесуэле, это даст России дополнительный международный импульс. В Европе нефть и газ наделяют Москву геополитическим рычагом; Германия, например, старалась изо всех сил протолкнуть газопровод Северный поток-2, а балканские страны были настойчивы в расширении Турецкого потока.

Россия является ревизионистской страной, способной разрушить мировой порядок, а Путин - лидер, наделенный способностями супермена, далекого от реальности

Но опять же, у власти Москвы есть пределы. НАТО расширяется, несмотря на откат от России. В этом году Северная Македония собирается присоединиться к альянсу, следуя по стопам Черногории.

В то же время Путин не сильно продвигается в Украине. Конфликт на Донбассе уже давно зашел в тупик, в то время как Киев не принимает российское предложение об изменениях в конституцию, которая фактически дала бы России право вето на ее внешнюю политику.

Кроме того, международный успех дорого обходится. Санкции, введенные ЕС и США, все еще в силе. Несмотря на - или, возможно, из-за дружественных инициатив Дональда Трампа по отношению к Кремлю, Конгресс США усиливает карательные меры против России. Расследование Мюллера и предполагаемый сговор между кампанией Трампа и Кремлем сделали сближение еще более маловероятным.

В течение большей части прошедшего десятилетия это стремление к величию за рубежом окупалось внутри страны, придавая Путину легитимность и укрепляя его власть.

Читайте такжеРоссия и мир сегодня - заложники личного безумия ПутинаИностранные подвиги больше не могут повышать его рейтинг. Достижения в Сирии, Центральноафриканской Республике или Венесуэле не придают популярности режиму. Российское общество сосредоточено на неотложных внутренних проблемах. Доверие к институтам низкое, только Путин сохраняет популярность как личность. Растет социальное недовольство, и западные санкции в сочетании с нестабильными ценами на нефть только усиливают все это.

Конечно, это внутреннее давление не заставит Кремль развернуться и требовать мира. Но они служат хорошим напоминанием о том, что Россия является ревизионистской страной, способной разрушить мировой порядок, а Путин - лидер, наделенный способностями супермена, далекого от реальности.

Димитар Бечев - старший научный сотрудник Атлантического совета для Al-Jazeera