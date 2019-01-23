"Тоже я сделал": Угнавший самолет мужчина взял ответственность за теракты 11 сентября

Павел Шаповалов в суде / "РИА Новости"

Россиянин Павел Шаповалов во время вчерашней попытки угона пассажирского самолета рейса "Сургут-Москва", заявлял экипажу о том, что был причастен к атаке террористов на башни "Всемирного торгового центра" в Нью-Йорке 11 сентября 2001-го.

Соответствующее сообщение опубликовало новостное агентство "РИА Новости". По данным журналистов, судья Ринат Ахметов публично зачитал выдержку, из которой следует, что, по словами стюардессы, Шаповалов утверждал, что причастен к терактам 11 сентября, которые организовали террористическая организация "Аль-Каида" (запрещена в России) и ее тогдашний лидер Усама бен Ладен.

Далее, суд принял решение заключить Шаповалова под стражу на два месяца, а также обязал его пройти через психолого-психиатрическую экспертизу.

Напомним, сведения о захвате самолета рейса "Сургут – Москва" просочились в Сеть утром во вторник, 22 января. Но угонщика быстро нейтрализовали. Позднее он не смог объяснил, зачем пытался угнать самолет.