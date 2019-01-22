В России задержанный угонщик самолета не смог объяснить свой поступок

Угонщик Павел Шаповалов / "Вести"

41-летний Павел Шаповалов, которого задержали после того, как захватил самолет, следующий по маршруту рейса "Сургут – Москва" во вторник, 22 января, официально задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.

Такое сообщение опубликовал портал "Лента" со ссылкой на собственные источники в Следкоме РФ.

"Следователями завершен осмотр воздушного судна, изъятые биологические образцы направлены на исследование. Взрывчатых веществ и оружия у подозреваемого и в самолете не обнаружено", — заявили они.

Уже допрошены все взрослые пассажиры и члены экипажа рейса "Сургут – Москва", а также изъяты записи камер видеонаблюдения.

Кроме того, во время допроса Шаповалов утверждал, что не проносил на борт самолета оружие. Также он не смог объяснить, для чего потребовал от пилота направить самолет в Афганистан.

Напомним, информация о захвате самолета рейса "Сургут – Москва" стало достоянием общественности утром 22 января. Но угонщик был быстро нейтрализован.