В России захватили пассажирский самолет: что известно

В РФ захватили самолет Аэрофлота / aex.ru

Днем 22 января пассажир захватил самолет "Аэрофлота", который в 13:00 по московскому времени (12:00 по киевскому времени) отправился в рейс Сургут — Москва. Захватчик потребовал развернуть лайнер в Афганистан.

Прибытия в "Шереметьево" ожидалось в 16:20 мск.

Судя по сервису FlightRadar24, самолет начал разворот на границе Ханты-Мансийского автономного округа и Свердловской области. Позднее эту информацию подтвердили и представители Шереметьево.

/ Flightradar24.com

Как сообщают различные Telegram-каналы, пока неизвестно, вооружен захватчик или нет.

В частности, Telegram-канал Mash пишет, что на борту лайнера находится 75 человек, в том числе 7 членов экипажа и 5 детей.

P.D. К 13:30 по киевскому времени захваченный самолет сел в Ханты-Мансийске. Захватчику это пояснили тем, что лайнер сажают якобы на аварийную дозаправку. Все пассажиры пока что продолжают оставаться на борту.

Здание аэропорта оцеплено силовиками, внутрь никого не пускают.

По предварительным данным, захватчику 41 год, это некий Павел Шаповалов. Его уже задержали. Судя по всему, речь идет о хулиганстве, пишет Znak.

Есть информация, что мужчина был пьян.

Ранее в Российской Федерации на Дальнем Востоке нашли тела пилотов двух истребителей-бомбардировщиков Су-34, столкнувшихся в воздухе над акваторией Японского моря. В РФ количество жертв крушения истребителей достигло двух человек.

Как сообщалось, утром 18 января в России два Су-34 столкнулись над акваторией Японского моря. Позже одного из пилотов истребителя-бомбардировщика нашли живым и подняли из воды.

Напомним, астролог Влад Росс предупреждал о негативных последствиях лунного затмения 21 января. "Опасный период с 18 по 22 января, когда возможны несчастные случаи на железной дороге, возгорания, короткие замыкания, а также авиакатастрофы", — сказал он.