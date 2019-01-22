Захват пассажирского самолета из Москвы: чем все закончилось

Захватчика самолета Сургут — Москва задержали / Фото: iStock/Global Images Ukraine

Силовики задержали пассажира, который днем 22 января захватил самолет "Аэрофлота".

Лайнер следовал рейсом Сургут — Москва, когда вооруженный мужчина потребовал развернуть его в Афганистан. Он прорвался в кабину пилота и, крича, что у него есть оружие, требовал сменить курс.

К 13:30 по киевскому времени самолет посадили в Ханты-Мансийске (якобы на аварийную дозаправку), но лишь к 15:05 захватчика наконец задержали.

Как рассказали пассажиры, захватчик был очень пьян.

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Мужчина был ранее судим за порчу имущества.

За пассажирами захваченного лайнера авиакомпания отправила в Ханты-Мансийск другой, пустой, самолет из Шереметьево.

О том, как это было и что творилось на борту – читайте и смотрите в нашем материале В России захватили пассажирский самолет: что известно.

Ранее в Российской Федерации на Дальнем Востоке нашли тела пилотов двух истребителей-бомбардировщиков Су-34, столкнувшихся в воздухе над акваторией Японского моря. В РФ количество жертв крушения истребителей достигло двух человек.

Как сообщалось, утром 18 января в России два Су-34 столкнулись над акваторией Японского моря. Позже одного из пилотов истребителя-бомбардировщика нашли живым и подняли из воды.

Напомним, астролог Влад Росс предупреждал о негативных последствиях лунного затмения 21 января. "Опасный период с 18 по 22 января, когда возможны несчастные случаи на железной дороге, возгорания, короткие замыкания, а также авиакатастрофы", — сказал он.