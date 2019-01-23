Угон самолета в России: суд принял решение по обвиняемому

В РФ мужчина, обвиняемый в угоне самолета, будет находиться под стражей.
В Российской Федерации суд избрал меру пресечения 41-летнему Павлу Шаповалову, обвиняемому в угоне самолета.
В РФ суд решил, что возможный злоумышленник должен находиться под стражей, говорится на сайте Следственного комитета страны.
В российском городе Ханты-Мансийск районный суд арестовал Шаповалова на два месяца, пишет Интерфакс со ссылкой на данные СК.
"По результатам проведенного медицинского освидетельствования в крови Шаповалова наркотических и психотропных веществ, а также алкоголя не обнаружено… обвиняемому назначена психолого-психиатрическая экспертиза", — отметили в ведомстве.
Напомним, утром 22 января стало известно, что был захвачен самолета рейса "Сургут – Москва", угонщик требовал развернуть лайнер в Афганистан. Злоумышленника быстро нейтрализовали, а потом борт сел в Ханты-Мансийске.