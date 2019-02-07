Мир может ожидать новый Карибский кризис - аналитики

Карибский кризис / Голос Америки

В течение долгих десятилетий старой холодной войны СССР старательно пытался создать видимость равенства со своим главным глобальным конкурентом - Соединенными Штатами.

До свержения статуса сверхдержавы советским лидерам удалось добиться лишь одного: создать паритет в ядерном оружии. Это вынудило руководителей США договориться о сделках по контролю над вооружениями, которые помогли сохранить мир в течение трех десятилетий после того, как СССР прекратил свое существование.

Как пишет The Cristinian Science Monitor, после выхода США и РФ из ДРСМД, начинается новая эра стратегических реалий и дипломатических возможностей.

Читайте также"Ядерная война уже на пороге": аналитики раскритиковали выход США из ДРСМД"Мы видели, что это происходит в течение долгого времени, с тех пор, как США в одностороннем порядке вышли из договора о противоракетной обороне (ПРО) в 1972 году, говорит Сергей Караганов, высокопоставленный представитель российской внешней политики. - Эти особые двусторонние отношения, которые у нас были с США, основывались на искусственных понятиях, таких как паритет. И нам кажется очевидным, что американцы давно решили демонтировать систему контроля над вооружениями. Мы поняли, что нам нужно разработать новое оружие, чтобы преодолеть противоракетную оборону и привыкнуть к новой реальности. Сейчас нет возможности возродить старую систему контроля над вооружениями. Слишком многое изменилось. Мы должны будем найти свои собственные способы адаптироваться и противостоять этому, не сопоставляя все, что делают США. Россия действительно не хочет участвовать в новой гонке вооружений", - подчеркивает Караганов.

Между США и Россией сейчас остается только одно важное соглашение о контроле над вооружениями. Это новый договор СНВ, подписанный почти 10 лет назад на фоне теплых надежд "перезагрузки" отношений с Россией в эпоху Обамы. Это ограничивало возможности "стратегических" ядерных арсеналов обеих сторон, то есть межконтинентальное оружие, с помощью которого США и Россия могли бы уничтожить друг друга много раз. Но срок действия этого соглашения истекает через 3 года, и до сих пор не ведутся серьезные переговоры о его продлении.

"Очень скоро мы окажемся в ситуации, о которой мир не знал с 1962 года. Уже ясно, что если мы откажемся от договора о РСМД, новый СНВ в любом случае не будет работать. Если обе стороны могут увеличивать количество ракет средней дальности без ограничений, то что хорошего в контроле над стратегическими ракетами большой дальности", - риторически спрашивает независимый эксперт по безопасности Александр Гольц.

Читайте такжеПутин готовит полномасштабную войну с УкраинойКремль некоторое время громко беспокоился о том, что, по его мнению, США заигрывают с понятиями о "выигрышной" ядерной войне. По словам Гольца, в нынешней атмосфере политического недоверия стратегическое положение России может измениться.

Другие российские эксперты сомневаются, что США снова попытаются разместить ядерные ракеты средней дальности в Европе. Действительно, главная обеспокоенность США заключается в том, что целый ряд других стран, таких как Китай, Индия, Иран и Пакистан, разработали этот класс ракет в последние десятилетия без каких-либо ограничений по договору, и Вашингтон хочет, чтобы его руки были свободны для противодействия им в Персидском заливе и Восточной Азии.

"Американцы хотят развернуть более широкий спектр вооружений, чтобы противостоять новым конкурентам, таким как Китай, который не фигурировал во время холодной войны", - говорит Караганов.

Тем не менее, широко распространенное мнение о том, что администрация Трампа ведет себя безответственно, поспешно выходя из договора о РСМД, может изменить политические реалии. Российская дипломатия почти наверняка предложит европейцам отдельную сделку, в которой Россия воздерживается от размещения на континенте новых ракет средней дальности в обмен на запрет аналогичных ракет США в Европе. Это вбило бы клин в НАТО. Эксперты говорят, что Россия была бы рада этому, но никто не верит, что это может произойти в нынешних условиях.

Читайте такжеВойна с Россией уже неизбежна"По сути, мы разрушили старую систему контроля над вооружениями, не имея чем заменить ее", - говорит Андрей Кортунов, директор Российского совета по международным делам, связанного с МИД. – Я надеюсь, что крупные державы поймут, что им нужен контроль над вооружениями, возможно, в многосторонней, а не в старой двусторонней форме, но что-то, что укрепит доверие".

Напомним, США со 2 февраля вышли из договора о ракетах меньшей и средней дальности (РСМД). В США начнут разработку вариантов военного ответа на нарушения Россией своих обязательств в рамках Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности был подписан в декабре 1987 года. Он считается центральным элементом контроля над ядерными вооружениями России и США.