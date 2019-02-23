Все больше россиян спасаются от "путинской стабильности" бегством

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Согласно новому отчету Евразийского центра Атлантического Совета, репрессивный политический климат, сопровождаемый отсутствием прав и свобод, теперь является ключевым фактором, способствующим эмиграции из России. До 2012 года, главной причиной эмиграции была экономика.

Эмигранты, покинувшие Россию после 2000 года, более критично относятся к авторитарной политике Кремля", чем те, кто уехал в 1990-х годах. Новейшая волна эмиграции – те, кто уехал после 2012 года, сделали это по политическим мотивам. Об этом пишут директор Евразийского центра Джон Хербст и профессор университета Рутгерса Сергей Ерофеев, авторы книги "Путинский исход: утечка новых мозгов из России".

Читайте такжеВластям на руку эмиграция самых активных и думающих"Наш опрос подтверждает, что для новой волны эмиграции профессиональные и образовательные факторы уступили место дискомфорту, который ограничивает политическую активность, права человека и другие свободы", – пишут авторы.

Отчет основан на опросе 400 российских эмигрантов, проживающих в Сан-Франциско, Нью-Йорке, Лондоне и Берлине. Опрос Атлантического Совета проводился с ноября 2017 года по март 2018 года. Все опрошенные покинули Россию после 2000 года. В отчет также включена информация, полученная от обширных фокус-групп с участниками опроса.

С тех пор, как Владимир Путин стал президентом в 2000 году, от 1,6 до 2 миллионов россиян покинули Россию. Хербст и Ерофеев сделали акцент на том, когда уехало большинство людей: до или после 2012 года, когда Путин вновь стал президентом РФ. Когда респондентов обеих групп спросили об основных причинах эмиграции, они упомянули об экономических, но после 2012 года число тех, кто уехал из-за политики, значительно выросло.

Хербст и Ерофеев обнаружили, что новые эмигранты являются прозападными либералами, поддерживающими антипутинскую внесистемную оппозицию.

Масштабная эмиграция из России не является чем-то новым. Поколения россиян покинули свою родину из-за экономических трудностей, политических или религиозных преследований или просто для того, чтобы воспользоваться новыми возможностями.

Читайте такжеДеньги в тумбочке Путина заканчиваютсяСреди новейшей волны эмиграции, 58% респондентов отметили, что они имели комфортную жизнь в России до отъезда, еще раз подчеркнув, что экономические трудности являются не таким мотивирующим фактором для эмиграции, как в предыдущие десятилетия.

Опрошенные эмигранты были почти едины в своей оппозиции к администрации Путина. 65% заявили, что Россия находится в худшем положении с тех пор, как Путин вернулся на пост президента в 2012 году. Только 7% увидели улучшения. 86% респондентов согласились, что администрация Путина заботится больше о своих собственных интересах, а не об интересах простых граждан. Только 6% придерживаются противоположного мнения в данном вопросе.

После 2012 года выезжают, как правило, молодые, образованные люди, владеющие иностранными языками. В частности, 50% респондентов были моложе 34 лет, а 86% – моложе 44 лет. Только 19% опрошенных имеют степень ниже бакалавра, а у многих в наличии несколько высших образований.

Читайте такжеСамая большая проблема после ухода ПутинаХотя Хербст признал, что результаты их исследования не являются достоверными из-за недостаточной выборки, но все же демонстрируют некоторые уроки для современных политиков. Кроме того, они свидетельствуют о том, что подавляющее большинство новых российских эмигрантов чувствуют себя комфортно в мировой постиндустриальной культуре и привержены либеральной демократии.

Эти результаты также указывают на то, что не нужно отождествлять путинский режим и власти в Кремле с российским обществом. По словам Хербста и Ерофееева, новейшие российские эмигранты могут выступить неким мостом между Западом и Россией. А их взгляды и действия дают надежду на то, что в будущем Россия и Запад будут сотрудничать.

Дэвид Вемер, помощник директора Атлантического совета для Atlantic Council.