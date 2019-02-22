Путин подписал закон о призыве в России запасников на военные сборы

В России призывают запасников на военные сборы / Фото: Минобороны РФ

Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указ о призыве в 2019 году на военные сборы сроком до двух месяцев граждан, которые находятся в запасе.

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. Призыв будет проводится в соответствии с законами "Об обороне" и "О воинской обязанности и военной службе".

Отмечается, что запасники будут проходить военные сборы в вооруженных силах России, войсках Нацгвардии, органах госохраны и Федеральной службе безопасности.

В документе указано, что все необходимые по законодательству мероприятия будут контролироваться правительством и органами исполнительной власти субъектов России.

В приказе не уточняется, какие категории запасников могут быть призваны на военные сборы. Отдельные мероприятия будут проходить под контролем Министерства обороны России.

/ Фото: publication.pravo.gov.ru

Напомним, на территории Украины 3 декабря 2018 года прошли военные сборы, на которые призывали резервистов первой очереди и военнослужащих территориальных подразделений.