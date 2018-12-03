В десяти областях Украины начались сборы резервистов и территориалов ВСУ

Сборы должны поспособствовать боевому слаживанию подразделений/ скриншот из видео

В областях Украины, которые с 28 ноября объявлены на военном положении, начались военные сборы, на которые призывают резервистов первой очереди и военнослужащих территориальных подразделений.

Военные сборы будут проведены с военнослужащими оперативного резерва первой очереди боевых частей (ОР-1) и продлятся до 20 суток, "чтобы предоставить всем военнообязанным вернуться домой к католическому Рождеству", говорится в сообщении пресс-службы Генерального Штаба ВСУ.

Планируется, что сборы проведут как в составе бригад, так и в учебных центрах.

Кроме этого в областях с введенным военным положением будут проведены массовые сборы с военнообязанными территориальной обороны. Сборы продлятся до 10 суток, за это время бригады и батальоны территориальной обороны должны провести "боевое слаживание" и быть готовым к отражению нападения на свои области. Для сборов будут Читайте такжеГенерал-эксперт рассказал, как военное положение поможет Украине защититься от агрессии Россиииспользованы полигоны в Херсонской и Запорожской областях.

Ранее президент Петр Порошенко заявил, что на временно оккупированных территориях Донбасса и в аннексированном Крыму развернута военная группировка РФ численностью около 80 тыс. человек.

Напомним, в связи со столкновением украинских и российских кораблей СНБО и президент Украины Петр Порошенко в ночь на 26 ноября одобрили введение в стране военного положения.

В тот же день Рада ввела военное положение в 10 областях страны на 30 дней. ВП введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.