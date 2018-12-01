Генштаб ВСУ объявил дату всеукраинских военных сборов резервистов и военнообязанных

Пресс-центр ВСУ

Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) объявил о старте цикла масштабных сборов с участием резервистов и военнообязанных украинцев.

Как сообщил пресс-центр ВСУ, мероприятия начинаются в понедельник, 3 декабря.

Будет проведено собрание, как в составе бригад (до 15 суток), так и учебных центров (до 20 суток). Отмечается, что мобилизация будет проводиться только в случае "открытой агрессии".

"В областях, в которых введено военное положение, предусматривается проведение массовых сборов военнообязанных территориальной обороны продолжительностью до 10 суток. Во время которых будет проведено боевое налаживание бригад и батальонов территориальной обороны, с целью подготовки к защите своих областей", - сказано в сообщении.

Ранее президент Петр Порошенко заявил, что на временно оккупированных территориях Донбасса и в аннексированном Крыму развернута военная группировка РФ численностью около 80 тыс. человек.

Напомним, в связи со столкновением украинских и российских кораблей СНБО и президент Украины Петр Порошенко в ночь на 26 ноября одобрили введение в стране военного положения.

В тот же день Рада ввела военное положение в 10 областях страны на 30 дней. ВП введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.