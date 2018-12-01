В Одессе военный после перепалки с прохожими устроил стрельбу

УНИАН

В Одессе военнослужащий воинской части А2393 Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе конфликта с прохожими несколько раз выстрелил в воздух.

Как сообщил пресс-центр штаба оперативного командования "Юг" в Facebook, инцидент произошел в ночь на субботу, 1 декабря.

"Военнослужащий из-за личной недисциплинированности совершил хулиганские действия, а именно после словесной перепалки с прохожими совершил несколько выстрелов из пистолета в воздух", - сказано в сообщении.

Мужчину задержала полиция. В пресс-центре отметили, что военнослужащий будет уволен из ВСУ. Кроме того, по факту произошедшего начато служебное расследование.

Напомним, в связи со столкновением украинских и российских кораблей СНБО и президент Украины Петр Порошенко в ночь на 26 ноября одобрили введение в стране военного положения.

В тот же день Рада ввела военное положение в 10 областях страны на 30 дней. ВП введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.